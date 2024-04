Schauspiel – was weisst du darüber?

Viele Menschen schauen sich gern Theater- oder Kinovorstellungen an. Andere lieben es, selbst in eine Rolle zu schlüpfen und vor Publikum zu spielen. Was weisst du über die Welt des Theaters und Schauspiels?

Was bedeutet es eigentlich, Schauspieler:in zu sein? Und was braucht es alles für eine gelungene Aufführung? SRF Kids Kinderreporterin Amélie (11) findet es für dich heraus und besucht dafür das Zürcher Schauspielhaus.

Audio Unterwegs vor und hinter der Bühne im Schauspielhaus Zürich 13:38 min, aus SRF Kids Reporter:in vom 30.04.2024. abspielen. Laufzeit 13 Minuten 38 Sekunden.

