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«Quiz der Woche» Was weisst du über Geld?

Welche ist die höchste Schweizer Franken Note? Was kannst du mit deinem Sackgeld machen? Was ist eine Fremdwährung?

07.07.2026, 14:06

Soll es ein neues Spiel oder ein Eis sein oder lieber für etwas Grosses sparen? Mit dem Sackgeld triffst du deine ersten finanziellen Entscheidungen. SRF Kids Kinderreporterin Saira (12) trifft Olivier von der Kinder- und Jugendschutzbehörde Pro Juventute und findet für dich heraus: Wie viel Sackgeld solltest du bekommen? Klicke hier für die Antwort auf diese Frage und clevere Spartipps für dein Sackgeld:

Noch mehr knifflige Quizfragen?

Hier findest du ganz viele Quiz. Und: Schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag zwischen 19 bis 20 Uhr kannst du live im Radio beim «Besserwisser» oder beim «Lügi» mitraten und tolle Preise gewinnen.

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