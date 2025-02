Was weisst du über den Weg von Paketen, Briefen und Co.?

Wie werden Pakete sortiert? Was passiert, wenn die Etikette mit der Adresse abfällt? Und wie schnell legen Pakete weite Strecken zurück? SRF Kids Kinderreporterin Anic (12) ist im Paketzentrum in Härkingen (SO) unterwegs. Wie es dort zu und her geht, erfährst du in dieser Folge von «SRF Kids Reporter:in».

Noch nicht genug vom Rätseln?

Dann schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr, kannst du beim «Besserwisser» oder beim «Lügi» live im Radio mitraten und tolle Preise gewinnen.