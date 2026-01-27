Wie kommen die weissen Flocken auf die Skipisten, wenn es nicht genug schneit? Was steckt eigentlich hinter so einer Schneekanone? Teste dein Wissen im «Quiz der Woche».

Wenn es für die Skipiste nicht genug schneit, werden Schneekanonen eingesetzt. SRF Kids Kinderreporter Noe (12) hat sich beim Skifahren schon oft gefragt, wie diese funktionieren und wer sie bedient. Um das herauszufinden, besucht er Kilian in Sörenberg und kommt einer Schneekanone ganz nah.

Noch mehr knifflige Quizfragen?

Hier findest du ganz viele Quizze. Und: Schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag, jeweils von 19 bis 20 Uhr, kannst du beim «Besserwisser» oder im «Lügi-Spiel» mitraten und dabei tolle Preise gewinnen.