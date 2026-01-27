 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

«Quiz der Woche» Was weisst du über Schneekanonen?

Wie kommen die weissen Flocken auf die Skipisten, wenn es nicht genug schneit? Was steckt eigentlich hinter so einer Schneekanone? Teste dein Wissen im «Quiz der Woche».

Autor: 

27.01.2026, 13:09

Wenn es für die Skipiste nicht genug schneit, werden Schneekanonen eingesetzt. SRF Kids Kinderreporter Noe (12) hat sich beim Skifahren schon oft gefragt, wie diese funktionieren und wer sie bedient. Um das herauszufinden, besucht er Kilian in Sörenberg und kommt einer Schneekanone ganz nah.

Noch mehr knifflige Quizfragen?

Hier findest du ganz viele Quizze. Und: Schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag, jeweils von 19 bis 20 Uhr, kannst du beim «Besserwisser» oder im «Lügi-Spiel» mitraten und dabei tolle Preise gewinnen.

Podcast SRF Kids im Radio

Jeden Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr gehört Radio SRF 1 den Kindern. Lustige, spannende und interessante Geschichten für Kinder zum Hören und Mitmachen. Das ist SRF Kids!
Weitere Audios und Podcasts

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)