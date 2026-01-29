Eine Schlagzeile, die schockiert – aber stimmt sie wirklich? Fake News sehen oft aus wie echte Nachrichten und verbreiten sich blitzschnell. Das ist gefährlich. Wie erkennst du Fake News?

Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz ist es heutzutage viel einfacher, Video- und Fotomaterial zu fälschen. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, zu prüfen, ob etwas echt oder gefälscht ist. Faktenchecker Matthias Heller und der Kinderreporter Joël (14) machen den Test und geben euch Tipps, wie ihr Fake News entlarven könnt:

