Quiz zu den «SRF Kids News» Fake News: Wie gut kennst du dich aus?

Eine Schlagzeile, die schockiert – aber stimmt sie wirklich? Fake News sehen oft aus wie echte Nachrichten und verbreiten sich blitzschnell. Das ist gefährlich. Wie erkennst du Fake News?

29.01.2026, 16:05

Durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz ist es heutzutage viel einfacher, Video- und Fotomaterial zu fälschen. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, zu prüfen, ob etwas echt oder gefälscht ist. Faktenchecker Matthias Heller und der Kinderreporter Joël (14) machen den Test und geben euch Tipps, wie ihr Fake News entlarven könnt:

Noch nicht genug vom Rätseln?

Hier findest du ganz viele Quizze. Und: Schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr kannst du beim «Besserwisser» oder beim «Lügi» live im Radio mitraten und tolle Preise gewinnen.

Podcast SRF Kids im Radio

Jeden Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr gehört Radio SRF 1 den Kindern. Lustige, spannende und interessante Geschichten für Kinder zum Hören und Mitmachen. Das ist SRF Kids!
