Schnelle Autos, laute Motoren und spannende Überholmanöver: Die Formel 1 hat weltweit ein Millionenpublikum. Doch warum gibt es in der Schweiz keine Formel 1 Rennen? Teste dein Wissen zum Thema Formel 1 im Quiz zu den «SRF Kids News».

Was weisst du über die Formel 1?

Nicht auf der Rennstrecke, sondern auf der Bühne geht es mit Tempo und Rhythmus weiter. In vielen Schulen gibt es Bands, in denen Jugendliche gemeinsam Musik machen. Anlässlich des Eurovision School Song Contest sind wir zu Besuch bei einer Schulband in Herisau.

