Die Einwanderungsbehörde ICE sorgt derzeit in den USA für viel Gesprächsstoff. Sie führt immer mehr Einsätze durch, bei denen Menschen festgenommen werden. Dabei kommt es auch häufiger zu Demonstrationen. Doch was genau ist die ICE und was macht sie?

Im Fernsehen sehen wir im Moment viele Demonstrationen in den USA. Die Menschen gehen auf die Strasse. Warum? Viele Menschen fragen sich, warum die ICE so hart vorgeht und welche Auswirkungen das auf die Betroffenen und die Regionen hat. Was die ICE überhaupt ist und warum sie derzeit so stark diskutiert wird, erfährst du in den «SRF Kids News».

