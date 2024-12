Ob im Geräteturnen, beim Motocross oder bei «SRF Kids – Next Level»: Diese Klasse kennt sich aus, wenn es darum geht, um den Sieg zu kämpfen. Mit ihren vielfältigen Hobbies und dem starken Auftreten tritt die 5. Klasse aus Sachseln gegen die zwei 6. Klassen aus Luzern und Dallenwil an.

«SRF Kids – Next Level»

Mer sind unikat & zämä sind mer starch.

Viele Stärken in einer Klasse vereint

Die Klasse 5c aus Sachseln vertritt den Kanton Obwalden in der dritten Staffel «SRF Kids – Next Level» . Mit ihren vielfältigen Hobbies vereinen die Schülerinnen und Schüler ganz schön viele verschiedene Stärken. Die Erfahrung im Wettkampf aus verschiedenen Sportarten von den einen und die Kreativität und Cleverness der anderen soll die Klasse bis zur Spitze bei «SRF Kids – Next Level» bringen.

1 / 2 Bild 1 von 2 Legende: Wir sind Sachseln! SRF / Miriam Künzli

2 / 2 Bild 2 von 2 Legende: Wir sind einzigartig und gemeinsam stark. SRF

Zu Gast im Nachbarkanton bei der Klasse aus Dallenwil, die die Obwaldner auch mit einem Augenzwinkern als «Reissäckler» bezeichnen, will die 5c aus Sachseln mit ihrer Kreativität, Cleverness und sportlichen Power beweisen, dass Obwalden bei «SRF Kids – Next Level» ganz vorne mitmischen kann.

Legende: Ob die 5c aus Sachseln die Nerven behält? SRF