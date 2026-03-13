Das Osterfest rückt näher. Wir von SRF Kids suchen noch nach tollen Bastelideen, um schöne Ostergeschenke oder eine hübsche Dekoration zu gestalten. Kannst du uns helfen?

Bastelst du gerne? Hast du tolle Ideen für Ostern? Dann melde dich bei uns! Wir sind nämlich auf der Suche nach tollen Bastelideen.

Schick uns Bilder deines Osterbastelprojekts. Noch toller wäre es, wenn du uns eine Anleitung dazu machst. Zeige uns also in wenigen Schritten, wie dein gebastelter Hase entstanden ist! Hier siehst du drei Beispiele von der ehemaligen Kinderreporterin Lilly. Sie hat drei verschiedene Dinge gebastelt. Deine Anleitung muss aber nicht so viele Schritte beinhalten:

Schick uns deine Osterbastelidee per E-Mail an redaktion@srfkids.ch oder über WhatsApp an die Nummer 076 317 44 44. Wir freuen uns auf deine Bilder!

Wir zeigen alle Basteleien und Anleitungen in diesem Artikel. UND: Unter allen, die mitmachen, verlosen wir ein SRF Kids Überraschungspaket! Wer es gewinnt, wird persönlich benachrichtigt. Viel Glück! 🍀

Bitte denk daran: Wenn auf den Bildern dein Gesicht zu sehen ist, brauchen wir die Erlaubnis deiner Eltern, damit wir die Bilder im Internet zeigen dürfen. Dafür musst du dieses Dokument einem Elternteil zur Unterschrift geben und es zusammen mit den Bildern an uns schicken:

Formular für deine Eltern

Wenn auf deinen Bildern keine Gesichter zu sehen sind, brauchen wir das Dokument nicht.

Wir freuen uns sehr auf deine Idee! Du kannst sie bis zum 1. April 2026 einreichen – kein Witz! 🐰