Glitzernde Partyhüte, lustiger Fotospass und besondere Glückskekse: Unsere Kinderreporter:innen zeigen dir in einfachen Erklärvideos, wie du diese Deko selber basteln kannst. Bastle mit – mit schöner Dekoration wird deine Silvesterparty noch einzigartiger!

Legende: Basteln für Silvester: Liun, Stella und Annie zeigen dir, wie du Partydeko ganz einfach selber basteln kannst! SRF

Silvester – das Fest, um das alte Jahr zu verabschieden und das neue Jahr zu begrüssen. Natürlich braucht es für diese glitzernde Party auch passende Dekoration! Kein Problem für Stella, Annie und Liun. Die drei zeigen dir Ideen, die du ganz einfach zuhause nachmachen kannst!

Partyhüte

Als Deko auf dem Tisch oder als Accessoire auf deinem Kopf: Stella zeigt dir, wie du ganz einfach Partyhüte bastelst. Ihren Hut macht sie für den Start ins 2024 – bei dir geht es natürlich ums Jahr 2026!

Glückskekse

Mit den Glückskeksen kannst du jemandem eine Freude machen! Liun zeigt dir, wie du aus Papier ganz einfach Glückskekse basteln und so schöne Wünsche verschenken kannst.

Fotospass

Lustige Selfies zu machen, macht auch an Silvester richtig Spass! Bastle mit Annie lustige Motive für deinen Fotospass.

Wie gut kennst du dich mit dem Jahreswechsel aus? Teste dein Wissen: