Schule – aber anders

Es ist acht Uhr morgens und Mia weiss noch nicht so genau, was sie heute in der Schule macht. Einen fixen Stundenplan gibt's in dieser Schule nicht. In der öffentlichen Schule, die Gioanna (rechts) besucht, ist das ganz anders. Beide gehen aber sehr gerne zur Schule.

