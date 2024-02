Die Fasnacht beginnt am 11. November um 11:11 Uhr. Die Zahl 11 gilt als «Narrenzahl» und hat mit der Bibel zu tun. In der christlichen Tradition steht die Zahl 10 für die göttliche Vollkommenheit - es gibt in der Bibel zum Beispiel die zehn Gebote. Die Zahl 11 dagegen überschreitet diese Vollkommenheit und ist daher nicht mehr ganz so «perfekt». Die Zahl 11 wird als Ausdruck von Übermut betrachtet.

Die Wahl von 11:11 Uhr als Fasnachtsbeginn steht also für das Überschreiten der normalen Ordnung, das Eintauchen in die Narrenfreiheit und das Einläuten einer Zeit ausgelassener Feierlichkeiten.