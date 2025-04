SRF Kids Kinderreporterin Aurelia (12) war im Europapark unterwegs und hat sich nicht nur auf schnelle Achterbahnen gewagt, sondern auch hinter die Kulissen geschaut.

Wie wird so eine Riesenbahn überhaupt gebaut? Wer denkt sich Loopings und Kurven aus und wie kommt das alles sicher auf die Schienen? Und natürlich will sie auch wissen: Was passiert im Körper, wenn man mit so hohen Geschwindigkeiten durch die Luft rauscht?

Antworten gibt’s in der Folge von «SRF Kids Reporter:in».

