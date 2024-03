Sie sind ultraherzig und werden immer beliebter in der Schweiz: Die Rede ist von den Alpakas. Was unterscheidet sie von Lamas? Woher kommen sie? Teste dein tierisches Wissen im «Quiz der Woche»!

Was weisst du über Alpakas und Lamas?

Immer Menschen in der Schweiz wollen nicht mehr alleine die Berge bestaunen. Sie erklimmen die Höhen zusammen mit Alpakas. Es gibt also immer mehr der süssen Vierbeiner. Was weisst du über sie?

Wie ist es, mit Alpakas zu wandern? Amy (12) erzählt es dir in dieser Reportage:

Audio Auf Trekking mit Alpakas und Lamas 11:34 min, aus SRF Kids Reporter:in vom 05.03.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 11 Minuten 34 Sekunden.

Noch mehr knifflige Fragen?

