Bienen bestäuben Pflanzen, produzieren Honig und sind unverzichtbar für unser Ökosystem. Viele Menschen halten Bienen sogar im eigenen Garten. Doch wie entsteht Honig genau und was ist der Unterschied zur Wespe? Teste dein Wissen im «Quiz der Woche»!

Was weisst du über Bienen und das Imkern?

SRF Kids Kinderreporterin Sophie (11) ist unterwegs mit Imker Sepp und schaut ihm bei der Arbeit über die Schulter. Wie läuft eine Honigernte ab? Wie viele Bienen leben in einem Stock? Warum tragen Imker Schutzkleidung? Und: Stimmt es wirklich, dass die Bienenkönigin nie das Nest verlässt? All das erfährst du in dieser Folge von «SRF Kids Reporter:in».

Noch nicht genug vom Rätseln?

Dann schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr, kannst du beim «Besserwisser» oder beim «Lügi» live im Radio mitraten und tolle Preise gewinnen.