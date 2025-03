Woran merkt man, dass der Winter vorbei ist? Welche Zeichen verraten uns, dass die Natur erwacht? Und was passiert unter der Erde, wenn es langsam wärmer wird? Teste dein Wissen im «Quiz der Woche»!

Was weisst du über den Frühling?

Kinderreporterin Luana (10) ist zu Gast auf der Juckerfarm in Seegräben (ZH). Gemeinsam mit Obstbauer Robert Portmann sucht sie nach ersten Frühlingsanzeichen. Welche Blumen blühen zuerst? Warum werden Käfer und Regenwürmer plötzlich aktiver? Und haben die Bauern im Frühling besonders viel zu tun? Antworten auf all diese Fragen gibt es in dieser Folge von «SRF Kids Reporter:in»!

Noch mehr knifflige Quizfragen?

