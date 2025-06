«Quiz der Woche» - Was weisst du über den Lageralltag?

Hast du schon mal ein eigenes Lagermotto erlebt? Weisst du, welche Jugendorganisation in der Schweiz am grössten ist? Kennst du die wichtigsten Regeln beim Feuer machen oder was auf keiner Packliste fehlen darf? Teste dein Wissen zu Lagerleben im «Quiz der Woche»!