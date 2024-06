In mehreren Ländern gibt es politische Unruhen oder sogar Krieg. Wenn Menschen nicht mehr sicher leben können, entscheiden sie sich zu fliehen. Was bedeutet das genau? Wie viele Menschen leben zurzeit auf der Flucht? Erfahre es im «Quiz der Woche».

Jedes Jahr am 20. Juni findet der Weltflüchtlingstag statt. Zu fliehen bedeutet, eine Reise in eine ungewisse Zukunft anzutreten. Menschen - gross und klein - müssen stark und mutig sein, um ihr Land zu verlassen und an einem für sie fremden Ort ganz von vorne zu beginnen. Am Weltflüchtlingstag denken wir daran, wie viel Mut und Stärke die Menschen, die fliehen müssen, beweisen.

In der aktuellen Reportage lernst du Mohammad, Mordem, Zeritana, Paleer und weitere Kinder kennen. Sie erzählen dir nicht nur von ihrem Leben, ihren Hobbys und ihren Träumen hier in der Schweiz, sondern sie nehmen dich auch mit auf eine Reise zurück in ihre alte Heimat.

Audio Flucht aus der Heimat: Kinder erzählen 15:23 min, aus SRF Kids Reporter:in vom 18.06.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 15 Minuten 23 Sekunden.

Noch mehr knifflige Fragen?

Dann mach mit live im Radio! Am Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr im Radio auf SRF 1 kannst du beim «Besserwisser» oder «Lügi-Spiel» miträtseln und tolle Preise gewinnen.