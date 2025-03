Mit Trompete in der Hand und umgeben von lauter Guggenmusik ist Kinderreporterin Kim (13) mitten im Fasnachtstrubel in Buttisholz (LU). Seit zwei Jahren spielt sie bei der Guggenmusik «Schopperassler» mit. Doch wie fühlt es sich an, Teil der Dorffasnacht zu sein? Warum beginnt der Tag hier mit einem Knall statt mit einem Wecker? Und was macht eine Guggenmusik so besonders? Antworten auf all diese Fragen findest du in dieser Folge von «SRF Kids Reporter:in»!

