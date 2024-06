Was weisst du über die Fussball-EM?

Fussball ist dein Lieblingssport? Damit bist du nicht alleine! In der Schweiz spielen rund 270'000 Menschen Fussball. Die besten Fussballer:innen spielen in der Schweizer Nationalmannschaft. Diesen Sommer reist das Nationalmannschaftsteam der Männer an die Fussball-Europameisterschaft nach Deutschland. Wie gut kennst du dich aus mit der EM? Zeige uns dein Wissen im «Quiz der Woche»!

Wie tönt es, wenn sich die Schweizer Nationalmannschaft auf die EM vorbereitet? SRF Kids Kinderreporterin Mia (11) (im «Treff» heisst sie Minguin) war beim EM-Testspiel gegen Lettland dabei und erzählt dir in dieser Reportage davon:

Noch mehr knifflige Fragen?

Dann mach mit live im Radio! Am Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr im Radio auf SRF 1 kannst du beim «Besserwisser» oder «Lügi-Spiel» miträtseln und tolle Preise gewinnen.