Du fährst mit deinem Velo und plötzlich kommt eine rote Ampel. Weisst du, was zu tun ist? Was machst du, wenn ein Auto knapp an dir vorbeifährt? Teste dein Wissen im «Quiz der Woche» über den Verkehr auf den Strassen und finde heraus, ob du ein echter Strassenprofi bist!

SRF Kids Kinderreporterin Lisa (12 testet gemeinsam mit Velokenner Michi in einer Velowerkstatt ihr Velo auf Herz und Nieren. Reifen, Bremsen, Licht: Es gibt viele Dinge, die du vor der Prüfung checken solltest, um sicher unterwegs zu sein. Aber was genau muss überprüft werden, damit dein Velo fit für die Veloprüfung wird? Ist ein Gepäckträger obligatorisch, damit du auf den Strassen herumdüsen darfst? Antworten auf all diese Fragen gibt es in der Folge von «SRF Kids Reporter:in»!

Noch mehr knifflige Quizfragen?

Dann schalte Radio SRF 1 ein! Am Samstag und Sonntag, jeweils von 19 bis 20 Uhr, kannst du beim «Besserwisser» oder im «Lügi-Spiel» mitraten und dabei tolle Preise gewinnen.