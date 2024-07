Weisst du eigentlich, woher die Ukulele kommt, welche mächtigen Personen sie gern spielten und was ihr Name bedeutet? Starte jetzt das «Quiz der Woche» und stelle dich den musikalischen Fragen rund um die Ukulele!

Was weisst du über die Ukulele?

Die Ukulele ist ein beliebtes Instrument bei Klein und Gross und wird mittlerweile auch an vielen Musikschulen angeboten. Die Ukulele klingt nicht nur schön, sondern braucht auch wenig Platz - perfekt also, für ins Feriengepäck! Teste jetzt dein Wissen zum charmanten Holz-Instrument:

SRF Kids Kinderreporter Momodou (10) hat die Ukulele-Klasse von Charlie besucht und herausgefunden, was sie am Instrument so fasziniert:

Audio Die Ukulele ist DAS Instrument für gute Laune 12:13 min, aus SRF Kids Reporter:in vom 30.07.2024. Bild: SRF abspielen. Laufzeit 12 Minuten 13 Sekunden.

