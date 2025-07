SRF Kids Kinderreporterin Alena (13) ist unterwegs auf dem Aletschgletscher im Wallis. Mit dabei: Gletscherforscher Johannes. Er weiss genau, was im Eis passiert. Warum schmelzen die Gletscher? Was hat das mit unserem Alltag zu tun? Und wie fühlt es sich eigentlich an, neben einem Gletscher zu stehen? Erfahr all das und mehr über die kalten Giganten in dieser Folge von «SRF Kids Reporter:in».

