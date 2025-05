Du warst sicher auch schon beim Coiffeur: Vielleicht vor dem Geburtstag, der Schulaufführung oder einfach so. Es gibt viele verschiedene Frisuren, Farben und Schnitte. Weisst du, was ein Bob ist? Oder warum manche Leute ihre Haare ganz farbig färben? Teste dein Wissen im «Quiz der Woche»!

Was weisst du über Haare und Frisuren?

SRF Kids Kinderreporterin Elina (11) war im Coiffeursalon bei Thomas. Er ist Coiffeur und er darf beim Eurovision Song Contest (ESC) Frisuren stylen. Elina nimmt auf seinem Friseurstuhl Platz und löchert Thomas mit Fragen. Wie lange dauert eine Bühnenfrisur? Was muss ein Friseur alles können? Und was wenn dem Künstler oder der Künstlerin die Frisur nicht gefällt? Antworten bekommst du in dieser Folge von «SRF Kids Reporter:in»:

