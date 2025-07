SRF Kids Kinderreporterin Matilda (12) besucht den Panoramahof in Meggen (LU). Dort trifft sie auf Schweine. Viele denken, Schweine seien einfach nur laut und schmutzig, aber das stimmt gar nicht. Matilda will wissen: Wie leben die Tiere auf dem Bauernhof? Und warum gelten Schweine eigentlich als schlauer, als wir oft denken? All das und mehr in dieser Folge von «SRF Kids Reporter:in».

