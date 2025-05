Wie wird Kaugummi hergestellt? Was passiert, wenn der Geschmack weg ist? SRF Kids Kinderreporterin Alva (12) ist in der Kaugummifabrik und findet heraus, wie das klebrige Zeug, auf dem wir so gerne rumkauen, produziert wird. Sie sieht, wie Kaugummis entstehen, welche Zutaten darin stecken und warum sie so fein und elastisch sind. Und: Wie steht es mit den Mythen? Hilft Kaugummi wirklich, wenn wir uns besser konzentrieren müssen? All das erfährst du in dieser Folge von «SRF Kids Reporter:in»:

