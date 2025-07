Planschen, tauchen und schwimmen: In der Badi und ist bei heissem Sommerwetter einiges los. Doch damit alle sicher Spass haben können, braucht es Regeln. SRF Kids Kinderreporterin Ava (9) besucht mit Schwimmlehrerin Salome die Marzilibadi in Bern. Was bedeuten die Baderegeln genau? Worauf solltest du achten, bevor du ins Wasser springst? Und was macht eine gute Schwimmerin aus? Finde es heraus in dieser Folge von «SRF Kids Reporter:in».

