Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Was gibt es Schöneres, als an einem freien Nachmittag mit anderen Kindern zusammen ein witziges Spiel zu spielen? Ob du in Sachen «Gesellschaftsspiele» schon ein wahrer Profi bist, kannst du jetzt im «Quiz der Woche» testen:

Wie war es beim Dreh des «Samschtig Jass Kids Special» live mit dabei zu sein? SRF Kids Kinderreporterin Michelle (14) berichtet in dieser Reportage darüber, wer das Jassen wie gelernt hat und wer beim grossen Jass-Turnier aufgeregt war:

Audio Im Samschtig Jass "Kids Special" jassen Kinder um den Pokal! 16:34 min, aus SRF Kids Reporter:in vom 16.04.2024. Bild: SRF/Nicole Birri abspielen. Laufzeit 16 Minuten 34 Sekunden.

Noch mehr knifflige Fragen?

Dann mach mit live im Radio! Am Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr im Radio auf SRF 1 kannst du beim «Besserwisser» oder «Lügi-Spiel» miträtseln und tolle Preise gewinnen.