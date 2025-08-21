Mit deiner Schulklasse kannst du Teil der Radiosendung «ABC SRF 3» sein! Erfindet jetzt euer Klassen-Quiz.

Bist du in einer Klasse mit kreativen Köpfen, die gerne Rätsel erfinden? Dann seid ihr hier richtig! Für die Sendung «ABC SRF 3» auf SRF 3 (logisch) könnt ihr ein Quiz zusammenstellen und werdet so im Radio erwähnt, oder kommt sogar vielleicht selbst im Radio.

Gib deiner Lehrperson bescheid und erstellt gemeinsam das neuste «ABC SRF 3»-Rätsel. Zur Anmeldung und mehr Informationen gelangst du hier.

Eure Aufgabe Box aufklappen Box zuklappen Ein Buchstabe auswählen.

20-25 Fragen / Aussagen ausdenken.

Wichtig ist, dass es sich um Alltagsbegriffe handelt – die meisten Leute sollen die Begriffe schnell erraten können.

Die Begriffe sollen in Dialekt sein. Beispiel: Eisbär als «Iisbär» beim Buchstaben «I» und nicht «E».

Quiz wie im Beispiel «Beispielfragen zum Buchstaben R» erstellen und dafür das Raster im Formular hochladen.

Die SRF 3-Redaktion behält sich vor, das Quiz anzupassen.

Mit etwas Glück wird euer Quiz in der Sendung benutzt und eure Klasse/ Schule wird im Radio erwähnt.

Was ist «ABC SRF 3» ?

Das Radiospiel verlangt nach mindestens 12 Begriffen in 45 Sekunden zum vorgegebenen Anfangsbuchstaben. Die Hörerinnen und Hörer müssen also schnell reagieren. Hier ein Beispiel: