Quiz zu den «SRF Kids News» - Was weisst du über die Bundestagswahlen 2025?

Wahlen entscheiden, wer ein Land regiert. In den «SRF Kids News» geht’s um die Bundestagswahl in Deutschland. Doch wie läuft Politik in der Schweiz? Eine Schulklasse hat es im Bundeshaus miterlebt. Teste dein Wissen über Politik im Quiz zu den «SRF Kids News».