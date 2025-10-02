Was genau bedeutet Mobbing? Und was kannst du dagegen tun? Antworten findest du im Quiz zu den «SRF Kids News».

Zum fünften Mal könnt ihr mit SRF Kids für Freundschaft und gegen Mobbing tanzen. Denn: #SayHi ist diese Woche gestartet und das neue Musikvideo ist online. Wer die Bieler Sängerin Dana ist und welche Erfahrungen sie mit Mobbing gemacht hat, erfährst du in den aktuellen «SRF Kids News».

Noch mehr knifflige Fragen?

