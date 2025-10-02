 Zum Inhalt springen

Quiz zu den «SRF Kids News» Was weisst du über Mobbing?

Was genau bedeutet Mobbing? Und was kannst du dagegen tun? Antworten findest du im Quiz zu den «SRF Kids News».

02.10.2025, 16:34

Zum fünften Mal könnt ihr mit SRF Kids für Freundschaft und gegen Mobbing tanzen. Denn: #SayHi ist diese Woche gestartet und das neue Musikvideo ist online. Wer die Bieler Sängerin Dana ist und welche Erfahrungen sie mit Mobbing gemacht hat, erfährst du in den aktuellen «SRF Kids News».

Noch mehr knifflige Fragen?

Lust auf mehr Rätselspass? Dann mach live im Radio mit! Am Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr im Radio auf SRF 1 kannst du beim «Besserwisser» oder «Lügi-Spiel» miträtseln und tolle Preise gewinnen.

Podcast SRF Kids im Radio

Jeden Samstag und Sonntag von 19 bis 20 Uhr gehört Radio SRF 1 den Kindern. Lustige, spannende und interessante Geschichten für Kinder zum Hören und Mitmachen. Das ist SRF Kids!
