Pure Tanzstimmung und gemeinsame Freude: Das siehst du demnächst im Videoclip vom #SayHi Song 2024. Wir blicken während der Filmaufnahmen für das Video hinter die Kameras und zeigen dir, wie ein Schulhaus in eine verrückte Party verwandelt wird und was ein Alpaka am Film-Set zu suchen hat.

Nicky und Nickless

Ein gewöhnliches Schulhaus wird zur Partyzone. Während zwei Tagen lassen die zwei Musiker:innen Nicky B Fly und Nickless den Schulalltag der Kinder im Musikvideo zum #SayHi-Song 2024 namens «Boom Shakalaka!» vergessen.

Mit dem neuen Tanz zum diesjährigen #SayHi-Song befreien sich die beiden vom eintönigen Schulalltag und tauchen gemeinsam mit den Kindern in eine bunte Partywelt ein. Die Beats sind schon beim Dreh total ansteckend und manchmal wippen sogar der Regisseur oder die Produzentin mit der Musik von Nickless und Nicky B Fly mit.

Legende: Zwei Mal Nicky Die beiden Musiker:innen Nicky B Fly und Nickless singen den Song «Boom Shakalaka!» für #SayHi2024. SRF / Miriam Künzli

Es wird getanzt, was das Zeug hält

Am Set des #SayHi 2024-Videos erwacht die bunte Tiktok-Welt zum Leben. Die Filmcrew verwandelt das Schulhaus – wo sonst nur die Schulglocke den Takt angibt – in eine lebhafte Tanzfläche. Die Kinder der New Dance Academy in Bern tanzen, was das Zeug hält. Sie setzen die neuen Moves perfekt in Szene.

Oft wollen der Kameramann oder die Regie die gleichen Szenen mehrmals aufnehmen, damit im fertigen Video dann auch alles perfekt aussieht. Mit jeder Drehminute wird aber klar: Die Kinder tanzen auch beim siebten Mal mit genau gleich viel Freude und Euphorie wie beim ersten Mal. Am liebsten möchte man gleich dazu springen und mittanzen.

Legende: Es wird getanzt, was das Zeug hält Die Kinder der New Dance Academy in Bern zeigen im Video, was sie drauf haben. Echt cool! SRF / Miriam Künzli

Der exlusive Blick hinter die Kulissen

Schliessen 00:16 Video Was ist denn hier passiert? Das Schulzimmer wird zur Partyzone. Aus SRF Kids Videos vom 18.09.2024. abspielen. Laufzeit 16 Sekunden. 00:16 Video Nicht nur die Kinder geben ihre Tanzmoves zum besten... Aus SRF Kids Videos vom 18.09.2024. abspielen. Laufzeit 16 Sekunden. 00:21 Video ...sondern auch Nickless und Nicky B Fly geben Vollgas! Aus SRF Kids Videos vom 18.09.2024. abspielen. Laufzeit 21 Sekunden.

Aber nicht nur die Tänzer:innen, sondern auch die ganze Filmcrew ist voll im Einsatz. Mit aufwändigen Lichtinstallationen, schweren Kameras und strengen Regieanweisungen setzen sie das normale Schulhaus als bunte Partylocation in Szene. Natürlich darf dabei die laute Musik und glitzerndes Konfetti nicht fehlen – wie auf einer richtig guten Party eben.

1 / 6 Legende: Der Kameramann und Lichtprofi haben wichtige Aufgaben am Set Mit der perfekten Kameraeinstellung und Lichtinstallation erscheinen die Tänzer:innen in bestem Licht für ein fantastisches Bild. SRF / Miriam Künzli 2 / 6 Legende: Wie sieht der Move am besten aus? Zwischen den einzelnen «Takes» – also Videoaufzeichnungen – bekommen die Tänzer:innen Anweisungen von der Regie, damit alles perfekt aussieht. SRF / Miriam Künzli 3 / 6 Legende: «Kamera läuft...Klappe...und Action!» Die Klappe wird mit der entsprechenden Szene, die gerade gedreht wird, beschriftet. Später im Schnitt erkennt man dann schnell, um welche Videosequenz es sich handelt, und man kann viel Zeit sparen. SRF / Miriam Künzli 4 / 6 Legende: Echt anstrengend! Der Kameramann muss sich manchmal ganz schön verbiegen, um die richtige Einstellung zu finden. SRF 5 / 6 Legende: Jeder gibt seinen Senf dazu – aber das ist gut so Am Set stehen viele Menschen und beobachten das Geschehen. Manchmal hat die Filmcrew Anweisung und manchmal die Choreografin oder die Tänzer:innen selbst. SRF 6 / 6 Legende: Ein besonderer Gast am Set Nicht nur ganz viele Leute tummeln sich am Filmset des #Sayhi-Videodrehs, sondern auch ein flauschiger Statist mit einer ganz besonderen Rolle. SRF

Huch? Was macht denn das Alpaka hier?

Ein besonderes Highlight am Set ist das Alpaka, das für eine Extraportion Charme und Spass im Video sorgt. Kaum am Set, zieht das niedliche Tier alle Blicke auf sich und bringt mit seinem Auftritt jede Menge „Jöö!“-Momente mit. Die Songzeile «Boom Shakalaka, jetzt isch fertig luschdig, bliebet cool wie Alpakas!» haben sich alle beim Besuch des Alpakas zu Herzen genommen. Damit das Tier nicht nervös wird mit den vielen Menschen und grossen Lichtinstallationen am Set, waren alle ganz leise und vorsichtig als das Alpaka seinen grossen Auftritt hatte.

Legende: Was zum Alpaka? Nickless singt mit der Unterstützung eines Alpakas in die Kamera. Einfach nur «Jöö!» SRF / Miriam Künzli

Bist du bereit bei dir Zuhause eine verrückte Party zu starten und das Tanzbein zu schwingen?