Bist du ein echtes Kletteräffchen? Oder liebst du Popmusik? Dann melde dich für die nächste Sendung von «Klein gegen Gross» an!

SRF sucht zwei Kinder für zwei Duelle in der nächsten Sendung von «Klein gegen Gross», die am 19. Oktober 2025 aufgezeichnet wird. Wenn du schon immer mal ins Fernsehen wolltest, ist das deine Chance! Doch was solltest du können?

Kind für Duell Nr. 1 : Du bist zwischen 5 und 14 Jahre alt und kommst aus der Schweiz. Du kannst richtig gut klettern, bist also ein Profi-Ninja :-) Es geht um ein Duell, bei dem du dich an einem Seil hängend von Haken zu Haken hangelst.

Kind für Duell Nr. 2: Du bist ein Mädchen zwischen 5 und 14 Jahre alt und kommst aus der Schweiz. Du liebst Pop-Musik, spielst selbst Gitarre, und traust dir zu, bis zum 19.10.2025 eine Auswahl von Liedteilen mit Gitarrenakkorden von Popsong-Refrains zu lernen (also nicht selbst zu spielen, sondern sie zu erkennen). Bei der Challenge geht es darum, dass du mehr internationale Songs anhand von 3 bis 4 Akkorden erkennst als die Sängerin Amy Macdonald. Du wirst also gegen diesen Superstar direkt antreten!

Legende: Ein Weltstar als Gegnerin: Sängerin Amy Macdonald tritt bei «Klein gegen Gross» auf. Keystone/ Hendrik Schmidt

Hast du keine Angst vor Kameras? Bist du am 19. Oktober 2025 verfügbar für den Dreh (kläre das mit deinen Eltern ab)? Und hast richtig Lust darauf? Dann melde dich hier an:

Falls du mit deiner Anmeldung überzeugt hast, meldet sich das Team von «Klein gegen Gross» direkt bei dir.

Viel Glück! 🍀