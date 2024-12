Tipps von SRF Kids: So vergeht die Zeit an Silvester schneller

Legende: Langeweile an Silvester? Bis Mitternacht geht es noch ewig lange? Mit unseren Tipps vergeht die Zeit wie im Flug! SRF

Wünsche für das neue Jahr aufschreiben oder gar nicht erst so lange wach bleiben: Das SRF Kids Team hat Tipps und Ideen gesammelt, wie die Zeit an Silvester schneller vergeht. Sie verraten dir auch, was sie an Silvester machen. Los geht's!

«Ich schreibe gerne meine Wünsche auf»

Legende: Angelas Tipp: Schreibe dir deine Wünsche fürs neue Jahr auf und denke im Laufe des Abends ganz fest daran. SRF

Am liebsten verbringt Angela Silvester bei sich zu Hause oder auf Besuch. Da kann nämlich jede Person so sein, wie sie will: Im Pischi oder Glitzerkostüm. Sie spielt gerne Gesellschaftsspiele und mag leckeres und gesundes Essen.

«Ich bin kein Party-Animal»

Legende: Raphis Tipp: Eine Fondue-Party mit Friends und Family ist eine grossartige Sache! Und wenn du nicht wach bleiben magst: Ich finde es völlig in Ordnung, irgendwann ins Bett zu gehen und wunderbar ausgeschlafen im neuen Jahr anzukommen.. SRF

Raphi ist kein klassisches «Party-Animal», deshalb lädt er die Tiere an Silvester gerne einfach zu sich nach Hause ein – zum Beispiel Peppa Wutz (wie du unschwer auf dem Bild erkennen kannst)😊!

Im Ernst: Silvesterfeiern und vor allem das ewig lange Wachbleiben findet er manchmal etwas überbewertet. Er findet, man kann auch früher ins Bett gehen. Der Vorteil: Man kann früh raus und hat am Morgen das Gefühl, man sei am 1. Januar der erste Mensch, der auf dem Planeten unterwegs ist – am besten mit dem Schlitten, irgendwo in den Bergen: Guete Rutsch!

«Mit Tischfussball kann ich gar nicht mehr aufhören»

Legende: Annas Tipp: Spiele etwas, das dir Freude macht – zum Beispiel Tischfussball! Macht Spass und du kannst es zu zweit oder mit der ganzen Familie machen, juhui! SRF

Annas liebster Zeitvertreib an Silvester (und auch sonst im Leben 😉): Tischfussball! Oder, wie sie als Winterthurerin sagt: «Jöggele». Bei ihr werden es meistens x Runden, die sie spielt… weil sie gar nicht mehr damit aufhören kann!

Noch mehr Ideen für dein Silvester

Legende: Mach es wie unsere Kinderreporter:innen: Mit einer Tischbombe kommt garantiert Partystimmung auf! SRF

Die Zeit an Silvester kommt dir immer noch zu lange vor? Dann bastle doch einfach Partydeko oder mach feine Mocktails für deine Silvesterparty!