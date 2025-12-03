Von Stress in der Schule bis zum Traum von der ganz grossen Fussballprofi-Karriere. Bei «SRF Kids Inside» siehst du, wie Kinder in der Schweiz leben, was sie beschäftigt, wovon sie träumen. Nah und echt. Die Kinder treffen wir dort, wo sie sich treffen: In ihrem Verein.

Hier wird es musikalisch: Arno (12), Luana (13), Niall (11) und Anna (11) singen in der Stimmwerkbande Chur. Für sie ist der Chor «wie eine kleine Familie». Doch singen ist nicht das Einzige, was die Kinder in ihrer Freizeit machen. Anna stürzt sich gerne mit dem Kanu in die Fluten:

Legende: Anna liebt Action und geht gerne mit ihrem Vater Kanu fahren. SRF

Niall spielt in seiner Freizeit auch gerne mit den vielen Haustieren bei ihm zuhause. Doch bei Luana steht die Musik absolut im Zentrum: Sie träumt davon, auf einer grossen Bühne zu stehen, deshalb will sie auf die Musicalschule. Ob das klappt?

Staffel 4: «SRF Kids Inside» bei der Stimmwerkbande Chur

Lesen? Der Erzfeind! Zumindest für Silvan. Er findet das Buch «zu viel» und rast vom Tisch davon. Er hat ADHS und kann sich manchmal schlecht konzentrieren. «Obwohl, in der Schule mache ich es eigentlich ganz gerne», sagt er aber auch. Silvan spielt Special Fussball beim HC Winterthur.

Legende: Ein lebendiges Team: Special Handball beim HC Winterthur SRF

«Wir sind eine inklusive Mannschaft», sagt er. Im Team sind auch Jakob, Ruben und Vincent. Lerne sie kennen und erfahre, wie sie im Handballturnier abschneiden:

Staffel 3: «SRF Kids Inside» beim HC Winterthur

Ich habe nicht nur ein Autogramm von Serge Gnabry, sondern auch ein Foto.

Wow, ein Foto von einem Profifussballer zu haben – das ist der Traum von vielen Kindern. Auch Alina (13) ist sehr stolz auf ihr Bild mit dem deutschen Nationalmannschaftsspieler Serge Gnabry. Sie möchte Fussballprofi werden und trainiert dafür hart im FFC Südost in Witikon, Kanton Zürich. Das unterschriebene Fussball-Shirt ist ihr Lieblingsgegenstand.

Legende: Alina (13) in ihrem Element: Sie möchte Profifussballerin werden. SRF

Warum sie auch ein Shirt der kosovarischen Nationalmannschaft besitzt und viele andere spannende Dinge erfährst du bei «SRF Kids Inside». In der Serie zeigen dir Kinder ihr Leben und ihren Verein. Alina kommt in der zweiten Staffel vor, zusammen mit Anna (12), Uma (13) und Julia (13). Sie spielen alle vier im FFC Südost in Witikon Zürich. Schau hier alle Folgen:

Staffel 2: «SRF Kids Inside» im FFC Witikon

Liam (13) ist schon sehr selbständig, kocht sich selber das Mittagessen und putzt das Bad schon wie ein Profi!

Moira (12) erzählt von ihrem manchmal nervigen Bruder und wie sie durch Thaiboxen viel Selbstbewusstsein bekommen hat. Auch Leandra (10) und Sofia (12) sind dabei. Alle vier haben eine gemeinsames Hobby: Sie sind im Thaiboxclub! Schau jetzt hier alle Folgen:

Staffel 1: «SRF Kids Inside» im Thaiboxclub Littau

