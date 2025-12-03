Von Stress in der Schule bis zum Traum von der Fussballprofi-Karriere. Bei «SRF Kids Inside» siehst du, wie Kinder in der Schweiz leben, was sie beschäftigt, wovon sie träumen. Und wir treffen sie dort, wo sie sich treffen: In ihrem Verein.

Ich habe nicht nur ein Autogramm von Serge Gnabry, sondern auch ein Foto.

Wow, ein Foto von einem Profifussballer zu haben – das ist der Traum von vielen Kindern. Auch Alina (13) ist sehr stolz auf ihr Bild mit dem deutschen Nationalmannschaftsspieler Serge Gnabry. Sie möchte Fussballprofi werden und trainiert dafür hart im FFC Südost in Witikon, Kanton Zürich. Das unterschriebene Fussball-Shirt ist ihr Lieblingsgegenstand.

Legende: Alina (13) in ihrem Element: Sie möchte Profifussballerin werden. SRF

Warum sie auch ein Shirt der kosovarischen Nationalmannschaft besitzt und viele andere spannende Dinge erfährst du bei «SRF Kids Inside». In der Serie zeigen dir Kinder ihr Leben und ihren Verein. Alina kommt in der zweiten Staffel vor, zusammen mit Anna (12), Uma (13) und Julia (13). Sie spielen alle vier im FFC Südost in Witikon Zürich. Schau hier alle Folgen:

«SRF Kids Inside» im FFC Witikon

Liam (13) ist schon sehr selbständig, kocht sich selber das Mittagessen und putzt das Bad schon wie ein Profi! Moira (12) erzählt von ihrem manchmal nervigen Bruder und wie sie durch Thaiboxen viel Selbstbewusstsein bekommen hat. Auch Leandra (10) und Sofia (12) sind dabei. Alle vier haben eine gemeinsames Hobby: Sie sind im Thaiboxclub! Schau jetzt hier alle Folgen:

«SRF Kids Inside» im Thaiboxclub Littau

Das ist «SRF Kids Inside» Box aufklappen Box zuklappen 1 Verein, 4 Kinder, 4 Leben: Bei «SRF Kids Inside» lernst du Kinder und ihre Leben kennen. Wir treffen sie dort, wo sie sich treffen: In ihrem Verein. Die ersten beiden Staffeln vom Thaiboxclub in Littau (LU) und vom FFC Witikon (ZH) kannst du auf srfkids.ch, auf Play SRF und YouTube SRF Kids sehen. «SRF Kids Inside» siehst du ausserdem bei SRF Kids im TV jeden Donnerstag um 17 Uhr auf SRF 1.

Falls du dich für Fussball, Handball, Blauring und Co. interessierst: Hier findest du alle Vereine, die es in der Schweiz gibt. Klicke einfach auf deinen Kanton und Ort und schon findest du dein neues Hobby 😃