Vielleicht hast du schon davon gehört oder gelesen: In den USA laufen gerade die Vorwahlen für einen neuen Präsidenten. Doch warum gibt es diese Vorwahlen? Was passiert da? Teste dein Wissen im Quiz zu den «SRF Kids News»!

Legende: Nicht ganz unkompliziert, die Vorwahlen in den USA. Schau die «SRF Kids News», um mehr darüber zu erfahren. SRF

Welche Parteien gibt es in den USA? Was passiert bei den US-Vorwahlen? Was ist der Super Tuesday? Fragen über Fragen, die du hier beantworten kannst, falls du gut aufgepasst hast bei den «SRF Kids News»:

