Am Himmel passiert Spannendes! Hast du dich schon mal gefragt, wie eine Sonnenfinsternis entsteht? Die «SRF Kids News» erklären dir, was dabei genau passiert und warum der Mond die Sonne verdeckt.

Was weisst du über den Weltraum?

Zudem sind Astronaut:innen von der Internationalen Raumstation (ISS) sicher zurück auf der Erde gelandet. Wie war ihre Mission im All? Und wie fühlt es sich an, nach langer Zeit wieder festen Boden unter den Füssen zu haben? Und: Eine Schulklasse hat den Zoo Zürich besucht und dort viel über die Tiere gelernt. Welche Erlebnisse sie hatten, erfährst du ebenfalls in den «SRF Kids News».

Und, hast du gut aufgepasst? Dann lös das Quiz dazu:

Noch mehr knifflige Fragen?

