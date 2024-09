Quiz zu den «SRF Kids News» - Was weisst du über Food Waste?

Das Mindesthaltbarkeitsdatum auf Lebensmitteln und Food Waste – Was haben diese Dinge miteinander zu tun? Und warum schmeissen wir so viele Lebensmittel weg, die eigentlich noch geniessbar sind? Teste jetzt dein Wissen zum Thema Food Waste und erfahre, was du dagegen tun kannst.