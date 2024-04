Theater ist nur was für Erwachsene? Weit gefehlt! Viele Kinder interessieren sich für das Schauspielern oder spielen selber Theater. SRF Kids Kinderreporterin Amélie (11) spricht mit einem Schauspieler im Zürcher Schauspielhaus und findet heraus, was es alles braucht, damit die Bühnenshow gelingt.

Es ist 16 Uhr an einem kühlen Frühlingstag, als sich SRF Kids Kinderreporterin Amélie (im «Treff» heisst sie Ame) und Reporterin Luana im Industriequartier Zürich-West treffen. Ringsherum ragen hohen Bürogebäude in den Himmel. Doch nur ein paar Schritte weiter weckt ein Backsteingebäude, auf dem mit fetter Leuchtschrift «Schiffbau» geschrieben steht, die Aufmerksamkeit der beiden.

Im Schiffbau wurden früher Schiffe gebaut. Heute finden dort Kunst- und Kulturveranstaltungen statt. In einem Teil des Schiffbaus kannst du Theatervorführungen des Schauspielhaus Zürich besuchen. Das ist auch das Ziel von Amélie und Luana.

Im Zentrum der Kreativität

1 / 2 Legende: Ankunft im Schauspielhaus Zürich Kaum im Schiffbau angekommen, fangen Amélie und Luana bereits erste Töne ein. SRF 2 / 2 Legende: Hoch, höher, Schiffbau! Die hohe Decke erinnert die Besucher:innen daran, dass hier früher Schiffe gebaut wurden. SRF

Auf Entdeckungsreise durch die «Theaterfabrik»

Amélie und Luana dürfen eine Runde durchs Schauspielhaus drehen. Sie dürfen zum Beispiel den Malsaal besichtigen. An der Wand hängen riesige Pinsel, die eher einem Besen ähneln. Hunderte Farbtuben stehen auf Ablagen. Hier entstehen die Bühnenbilder und auch Requisiten erhalten hier ihre Farbe. Was Amélie sonst noch entdeckt, hörst du in der Reportage!

Tour de Schauspielhaus Zürich 🏛️

1 / 4 Legende: Ein Gang so lang wie ein Schiff! Wer im Schauspielhaus arbeitet legt auch viele Schritte zurück! SRF 2 / 4 Legende: Zauberpinsel oder Hexenbesen? Sicher ist: Mit so grossen und langen Pinseln ist auch das Streichen eine sportliche Sache! SRF 3 / 4 Legende: Ordnung muss sein Auch in einem kreativen Umfeld sind Ordnung und Struktur bei der Arbeit wichtig. SRF 4 / 4 Legende: In diesen hohen Räumen... ...liesse sich vermutlich gut auch ein Winterquartier für Giraffen und Elefanten oder ein Kinderzirkus einrichten! SRF

Eine Mitarbeiterin des Schauspielhaus erzählt Amélie und Luana, dass fast alles Material und die Requisiten für die Theatervorstellungen vor Ort angefertigt werden. Dafür braucht es verschiedenes Handwerk: Ungefähr 70 verschiedene Berufe gibt es hier. Für eine Theater-Vorstellung braucht es also viele fleissige Hände.

Was sind Requisiten? Box aufklappen Box zuklappen Requisiten sind Objekte, die bei einer Aufführung auf der Bühne, aber auch beim Dreh einer Film- oder Fernsehszene verwendet werden. Ein Requisit kann zum Beispiel eine Vase oder ein Stuhl sein.

Auf Requisitentour 🏺🎩

1 / 4 Legende: Hand in Hand... ...arbeiten die Schneider:innen am Schauspielhaus Zürich und fertigen so ganz verschiedene, kreative Kostüme in aufwändiger Handarbeit an. SRF 2 / 4 Legende: Verkleiden macht Spass! Im Kostümfundus darf auch Amélie kurz in eine andere Rolle schlüpfen – das macht ihr sichtlich Spass! SRF 3 / 4 Legende: Kurioses und Raritäten... ...finden sich im Requisitenraum des Schauspielhauses Zürich. SRF 4 / 4 Legende: Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt Auch eine Kopie eines menschlichen Kopfes wartet im Requisitenraum auf seinen Bühneneinsatz. SRF

SRF Kids Reporterin trifft auf Schauspieler

Weiter geht es in die sogenannte Maske. Dort sitzt der Schauspieler Lukas Vögler vom Ensemble des Schauspielhauses Zürich vor einem Spiegel. Die Maskenbildnerin schminkt ihn gerade. Eine gute Gelegenheit für Amélie, ihm Fragen zu seinem Beruf zu stellen. Sie findet heraus, dass Lukas alle Rollen sehr gern spielt und dabei stets versucht, sich in seine Figur hineinzuversetzen. Zusammen mit weiteren Schauspieler:innen ist Lukas Teil vom Ensemble des Schauspielhauses Zürich. Ein Ensemble ist eine Gruppe von Schauspieler:innen, die am Schauspielhaus angestellt sind. Jetzt muss Lukas aber weiter zum Aufwärmen – denn schon bald startet die Show.

Legende: Für SRF Kids nimmt sich Lukas Vögler gern Zeit SRF Kids Kinderreporterin Amélie spricht mit Schauspieler Lukas Vögler über seinen Alltag als Schauspieler. Dazu gehört manchmal auch, das Lampenfieber auszuhalten. SRF

Was geschieht in der Maske? Box aufklappen Box zuklappen Schauspieler:innen begeben sich «in die Maske», um dort ihr Aussehen dem Theaterstück anzupassen. Maskenbildner:innen schminken und frisieren die Schauspieler:innen. Sie können aber auch selbst Masken und Perücken herstellen.

Vor einer Vorstellung etwas aufgeregt zu sein, gehört dazu. Aber Panik habe ich eigentlich nie. Einfach einen gewissen Respekt.

The Show must go on! 🎭🌟

1 / 3 Legende: 1, 2, 3, Aufwärmen! Rund eineinhalb Stunden vor der Aufführung wärmen sich die Schauspieler:innen auf: Zuerst machen sie Stimmübungen, bewegen sich durch den Raum, dann dehnen und singen sie. Jetzt sind sie gewappnet für ihren Auftritt! SRF 2 / 3 Legende: Amélie trifft einen Star! Auf ihrem Rundgang trifft Amélie in der Maske die Sängerin Lori Glori. Sie spielt die Hauptrolle im Musical «Last Night a DJ Took My Life» am Schauspielhaus Zürich. SRF 3 / 3 Legende: Bühne frei für die Künstler:innen! Schauspielern ist eine grosse Kunst. Endlich können die Schauspieler:innen im Stück «Last Night a DJ took My Life» zeigen, wofür sie lange geprobt haben. Schauspielhaus Zürich

Wie werde ich Schauspieler:in? Box aufklappen Box zuklappen Viele Kinder träumen davon, Schauspieler:in zu werden. Hier erfährst du, wie du den Beruf in der Schweiz erlernen kannst. Du brauchst eine abgeschlossene Lehre mit Berufsmaturität, eine gymnasiale Maturität oder die Fachmaturität. Weiter gilt es, eine Aufnahmeprüfung zu bestehen. Hinzu kommt, dass du als Person über darstellerisches Talent, Fantasie und Bühnenpräsenz verfügen solltest. In der Schweiz gibt es vier Hochschulen, welche die Ausbildung zur/zum Schauspieler:in anbieten. Wenn du dich fürs Schauspielern interessierst, ist es gut wenn du so bald wie möglich erste Erfahrungen sammelst. Viele Schulen, Theater oder andere Institutionen bieten Kindertheaterkurse an. So erfährst du, ob die Bühne etwas für dich ist!

