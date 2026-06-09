 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

«SRF Kids Reporter:in» «Beatboxen ist für mich wie Atmen»

Beatboxing ist Musik ohne Instrumente. Wie geht das? Alle Sounds werden mit dem Mund, der Stimme und dem Atem gemacht. SRF Kids Kinderreporterin Aline (12) besucht den Beatboxer Miguel Camero und probiert es gleich selber aus.

09.06.2026, 08:19

Beatboxing kommt ursprünglich aus der Hip-Hop-Kultur und ist heute auf der ganzen Welt verbreitet.

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 2. Beatboxer Miguel Camero zeigt Kinderreporterin Aline und SRF Kids Moderatorin Luana einige Sounds vor. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli.
    Person mit Bart und Hut sitzt auf einem Stuhl und gestikuliert.
  • Bild 2 von 2. Sie beide kommen nicht aus dem Staunen heraus: Wie schafft er es nur, das mit seinem Mund zu machen?! Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli.
    Eine Frau mit Mikrofon neben einem Mädchen, das seine Hände vor das Gesicht hält.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Beatboxing in der Schweiz

Auch in der Schweiz ist Beatboxing sehr beliebt. Es gibt einige bekannte Musiker:innen aus der Schweiz, welche in ihrer Show Beatboxen, wie zum Beispiel die Rapperin Steff la Cheffe oder der Rapper Knackeboul.

Beatboxen ist für mich wie Atmen. Ich würde sagen, ich kann es sogar besser als Sprechen.
Autor: Miguel Camero Beatboxer

Es gibt aber auch Workshops, Auftritte und Wettbewerbe, bei denen sich die Beatboxer:innen messen können. Viele schätzen Beatboxing, weil man sofort loslegen und schnell besser werden kann.

Wer ist Miguel Camero?

Box aufklappen Box zuklappen
Person mit schwarzer Jacke und Mütze vor schwarzem Hintergrund.
Legende: zVg

Miguel Camero ist Beatboxer. Er arbeitet nicht nur als Musiker, sondern auch als Beatbox-Lehrer. Er tritt schon seit vielen Jahren auf und gibt Workshops an Schulen sowie Beatbox-Unterricht.

Mit dieser Übung kannst auch du beatboxen

Miguel zeigt dir im Video eine Übung, mit der du auch Beatboxen lernen kannst. Sie heisst «Böse Katze»:

Die wichtigsten Beatbox-Sounds

  • Bassdrum: Das ist der tiefe Sound wie bei einer Trommel im Schlagzeug.
  • Hi-Hat: Das ist ein kurzes, schnelles Zisch-Geräusch.
  • Snare: Das ist ein lauter, knackiger Klatsch- oder Tsch-Sound.
  • Basslinie: Das sind tiefe, brummende Töne, die wie ein Bassinstrument klingen.
Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 2. Zuerst war Aline etwas verwirrt: Wie soll ich das alles mit meinem Mund machen? Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli.
    Person mit nachdenklichem Gesichtsausdruck in einem Raum.
  • Bild 2 von 2. Und ganz schnell wurde sie zu einem richtigen Profi! Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli.
    Junge Person mit braunem Haar hält ein Mikrofon und trägt ein dunkles Oberteil.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Höre hier rein und finde heraus, wie das alles klingt:

Dein Mund wird zur Band

Eine Loopstation ist ein Gerät, das Geräusche aufnimmt und sie immer wieder abspielt. So kannst du mehrere Sounds übereinanderlegen.

Bildergalerie überspringen
  • Bild 1 von 4. So sieht eine Loopstation aus. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli.
    Nahaufnahme eines Musikgeräts mit mehreren Knöpfen und Reglern auf einem Tisch.
  • Bild 2 von 4. Miguel zeigt Aline und Luana wie sie funktioniert. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli.
    Person in schwarzem T-Shirt und Shorts benutzt Musikausrüstung.
  • Bild 3 von 4. Gemeinsam erstellen sie einen coolen Beat! (Übrigens, siehst du die flauschige Katze? Sie ist also überhaupt keine «böse Katze»!). Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli.
    Ein Mann mit schwarzem Hut und ein Kind mit Mikrofon sitzen auf einem Sofa.
  • Bild 4 von 4. Zum fertigen Beat mitgrooven! Bildquelle: Ein Mann t und ein Kind sind auf einem Sofa und fühlen die Musik.
    Ein Mann mit Hut und eine lachende Person mit Mikrofon sitzen nebeneinander.
Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Am Ende klingt es, als würde eine ganze Band spielen, obwohl nur eine Person Musik macht. Beim Ausprobieren haben wir gemerkt: Das ist gar nicht so einfach, aber richtig cool! Wie das klingt, hörst du in der SRF Kids Reporter:in-Folge!

Beatboxing als Therapie

Beatboxing kann mehr bewirken als nur Musik zu machen. Miguel weiss das sehr gut, denn er hat selbst ADHS und arbeitet auch als ADHS-Coach. Er beatboxt oft und überall. Das macht nicht nur Spass, sondern beruhigt ihn auch.

Ich bin süchtig nach Rhythmus.
Autor: Miguel Camero Beatboxer

Für Miguel ist Beatboxing wie ein Ventil. Das bedeutet, dass er dabei seine Energie rauslassen kann. Wenn er unruhig ist, hilft ihm das Beatboxen, sich wieder ruhiger zu fühlen.

Kannst du auch Beatboxen? Oder hast du Lust, das mal auszuprobieren? Erzähle uns im «Treff» davon!

Dein Abenteuer bei «SRF Kids Reporter:in»

Hast du selber eine Idee? Dann nix wie los und erzähl uns davon:

📱 Melde dich per WhatsApp: 076 317 44 44
📝 Schreib einen Blog im «Treff»
📧 Oder schick ein Mail an redaktion@srfkids.ch

 Das SRF Kids Team ist gespannt auf deine Ideen!

Podcast SRF Kids Reporter:in

Jede Folge ein neues Abenteuer! SRF Kids geht mit Kindern auf spannende Reportagen in der ganzen Schweiz. Und du bestimmst, wohin die Reise geht.
Weitere Audios und Podcasts

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)