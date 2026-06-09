Beatboxing ist Musik ohne Instrumente. Wie geht das? Alle Sounds werden mit dem Mund, der Stimme und dem Atem gemacht. SRF Kids Kinderreporterin Aline (12) besucht den Beatboxer Miguel Camero und probiert es gleich selber aus.

«Beatboxen ist für mich wie Atmen»

Beatboxing kommt ursprünglich aus der Hip-Hop-Kultur und ist heute auf der ganzen Welt verbreitet.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Beatboxer Miguel Camero zeigt Kinderreporterin Aline und SRF Kids Moderatorin Luana einige Sounds vor. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 1 / 2 Legende: Beatboxer Miguel Camero zeigt Kinderreporterin Aline und SRF Kids Moderatorin Luana einige Sounds vor. SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 2 von 2. Sie beide kommen nicht aus dem Staunen heraus: Wie schafft er es nur, das mit seinem Mund zu machen?! Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 2 / 2 Legende: Sie beide kommen nicht aus dem Staunen heraus: Wie schafft er es nur, das mit seinem Mund zu machen?! SRF Kids / Sara Siccoli Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Beatboxing in der Schweiz

Auch in der Schweiz ist Beatboxing sehr beliebt. Es gibt einige bekannte Musiker:innen aus der Schweiz, welche in ihrer Show Beatboxen, wie zum Beispiel die Rapperin Steff la Cheffe oder der Rapper Knackeboul.

Beatboxen ist für mich wie Atmen. Ich würde sagen, ich kann es sogar besser als Sprechen.

Es gibt aber auch Workshops, Auftritte und Wettbewerbe, bei denen sich die Beatboxer:innen messen können. Viele schätzen Beatboxing, weil man sofort loslegen und schnell besser werden kann.

Wer ist Miguel Camero? Box aufklappen Box zuklappen Legende: zVg Miguel Camero ist Beatboxer. Er arbeitet nicht nur als Musiker, sondern auch als Beatbox-Lehrer. Er tritt schon seit vielen Jahren auf und gibt Workshops an Schulen sowie Beatbox-Unterricht.

Mit dieser Übung kannst auch du beatboxen

Miguel zeigt dir im Video eine Übung, mit der du auch Beatboxen lernen kannst. Sie heisst «Böse Katze»:

Die wichtigsten Beatbox-Sounds

Bassdrum : Das ist der tiefe Sound wie bei einer Trommel im Schlagzeug.

: Das ist der tiefe Sound wie bei einer Trommel im Schlagzeug. Hi-Hat : Das ist ein kurzes, schnelles Zisch-Geräusch.

: Das ist ein kurzes, schnelles Zisch-Geräusch. Snare : Das ist ein lauter, knackiger Klatsch- oder Tsch-Sound.

: Das ist ein lauter, knackiger Klatsch- oder Tsch-Sound. Basslinie: Das sind tiefe, brummende Töne, die wie ein Bassinstrument klingen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Zuerst war Aline etwas verwirrt: Wie soll ich das alles mit meinem Mund machen? Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 1 / 2 Legende: Zuerst war Aline etwas verwirrt: Wie soll ich das alles mit meinem Mund machen? SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 2 von 2. Und ganz schnell wurde sie zu einem richtigen Profi! Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 2 / 2 Legende: Und ganz schnell wurde sie zu einem richtigen Profi! SRF Kids / Sara Siccoli Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Höre hier rein und finde heraus, wie das alles klingt:

Dein Mund wird zur Band

Eine Loopstation ist ein Gerät, das Geräusche aufnimmt und sie immer wieder abspielt. So kannst du mehrere Sounds übereinanderlegen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 4. So sieht eine Loopstation aus. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 1 / 4 Legende: So sieht eine Loopstation aus. SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 2 von 4. Miguel zeigt Aline und Luana wie sie funktioniert. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 2 / 4 Legende: Miguel zeigt Aline und Luana wie sie funktioniert. SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 3 von 4. Gemeinsam erstellen sie einen coolen Beat! (Übrigens, siehst du die flauschige Katze? Sie ist also überhaupt keine «böse Katze»!). Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 3 / 4 Legende: Gemeinsam erstellen sie einen coolen Beat! (Übrigens, siehst du die flauschige Katze? Sie ist also überhaupt keine «böse Katze»!) SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 4 von 4. Zum fertigen Beat mitgrooven! Bildquelle: Ein Mann t und ein Kind sind auf einem Sofa und fühlen die Musik. 4 / 4 Legende: Zum fertigen Beat mitgrooven! Ein Mann t und ein Kind sind auf einem Sofa und fühlen die Musik. Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Am Ende klingt es, als würde eine ganze Band spielen, obwohl nur eine Person Musik macht. Beim Ausprobieren haben wir gemerkt: Das ist gar nicht so einfach, aber richtig cool! Wie das klingt, hörst du in der SRF Kids Reporter:in-Folge!

Beatboxing als Therapie

Beatboxing kann mehr bewirken als nur Musik zu machen. Miguel weiss das sehr gut, denn er hat selbst ADHS und arbeitet auch als ADHS-Coach. Er beatboxt oft und überall. Das macht nicht nur Spass, sondern beruhigt ihn auch.

Ich bin süchtig nach Rhythmus.

Für Miguel ist Beatboxing wie ein Ventil. Das bedeutet, dass er dabei seine Energie rauslassen kann. Wenn er unruhig ist, hilft ihm das Beatboxen, sich wieder ruhiger zu fühlen.

Kannst du auch Beatboxen? Oder hast du Lust, das mal auszuprobieren? Erzähle uns im «Treff» davon!

Dein Abenteuer bei «SRF Kids Reporter:in»

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