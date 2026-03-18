SRF Kids Kinderreporterin Sarah (12) ist ein riesiger «Hecht»‑Fan: «Ich war noch nie so nervös. Es ist für mich eine riesige Ehre sie kennenzulernen und mit ihnen zu reden». Die Musiker verraten ihr, was alles passiert, bevor sie auf die Bühne gehen und wie sie sich dabei wirklich fühlen.

«Hecht» ist eine Mundartband aus Luzern. Die fünf Musiker spielen seit 2011 zusammen als Band und begeistern mit ihren mitreissenden Songs, ihren energiegeladenen Bühnenshows und ihren lustigen Tanzeinlagen Fans in der ganzen Schweiz.

Legende: Wer ist «Hecht»? Von links nach rechts: Daniel Gisler (Keyboard), Stefan Buck (Sänger), Philipp Morscher (Bass), Chris Filter (Schlagzeug) und Christoph Schröter (Gitarre). In der Mitte steht SRF Kids Kinderreporterin Sarah (12). SRF Kids / Sara Siccoli

Sie sind dieses Jahr in vier verschiedenen Kategorien für die «Swiss Music Awards» nominiert: Best Group, Best Live Act, Best Streaming Artist und Best Hit (mit «Mon Amour»)

Es ist für uns eine riesige Ehre für so viele Awards nominiert zu sein. Wir sind schon ziemlich aufgeregt.

Die Verleihung findet am Donnerstag, dem 19. März 2026, statt. Doch SRF Kids Kinderreporterin Sarah hat bereits vorher eine kleine Überraschung für sie: Eine selbstgemachte Trophäe.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Sarah hat für sie einen «Swiss Music Award»-Stein gemacht und ihnen diesen übergegeben. Sie findet nämlich, dass sie es verdient haben, zu gewinnen! Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 1 / 2 Legende: Sarah hat für sie einen «Swiss Music Award»-Stein gemacht und ihnen diesen übergegeben. Sie findet nämlich, dass sie es verdient haben, zu gewinnen! SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 2 von 2. Sarah hat diesen selbst hergestellt, wow! Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 2 / 2 Legende: Sarah hat diesen selbst hergestellt, wow! SRF Kids / Sara Siccoli Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Wofür braucht «Hecht» so viele Gitarren und Bässe?

Als Sarah gemeinsam mit Stefan, Chris und Philipp sowie der SRF Kids Moderatorin Luana auf der Bühne steht, fällt ihr sofort etwas auf: Die Bühne ist ziemlich voll. Es stehen viele Instrumente darauf und hinter der Bühne befindet sich eine Sammlung von Gitarren und Bässen.

Die grosse Sammlung hat einen guten Grund: Jedes Instrument klingt anders. So kann die Band für jedes Lied genau den passenden Sound auswählen.

Einige Instrumente von «Hecht»

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Das ist die Sammlung von Gitarren und Bässen. Rechts siehst du drei E-Gitarren und daneben drei Bässe. Bässe haben einen längeren Hals und nur vier Saiten. Gitarren haben hingegen sechs Saiten und einen kürzeren Hals. auf der linken Seite siehst du noch die weisse Lieblingsgitarre von Stefan. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 1 / 3 Legende: Das ist die Sammlung von Gitarren und Bässen. Rechts siehst du drei E-Gitarren und daneben drei Bässe. Bässe haben einen längeren Hals und nur vier Saiten. Gitarren haben hingegen sechs Saiten und einen kürzeren Hals. auf der linken Seite siehst du noch die weisse Lieblingsgitarre von Stefan. SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 2 von 3. Das ist das Schlagzeug. «C'est fou!» bedeutet «Das ist verrückt!» auf Französisch und kommt in ihrem beliebten Lied «Mon Amour» vor. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 2 / 3 Legende: Das ist das Schlagzeug. «C'est fou!» bedeutet «Das ist verrückt!» auf Französisch und kommt in ihrem beliebten Lied «Mon Amour» vor. SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 3 von 3. Auch das Keyboard ist ein wichtiger Bestandteil für die Konzerte. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 3 / 3 Legende: Auch das Keyboard ist ein wichtiger Bestandteil für die Konzerte. SRF Kids / Sara Siccoli Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die Magie der Bühne

Sarah staunt über die Grösse der Bühne. Auch die Bandmitglieder erzählen: Das beste Gefühl für sie ist es, wenn der Saal voll ist und sie in fröhliche Gesichter blicken.

Ich bin seit 30 Jahren auf der Bühne und finde es immer noch etwas ganz Besonderes.

Für die Musiker ist der Funke zwischen Band und Publikum das Wichtigste, damit ein Konzert perfekt wird. Auch Sarah ist der Meinung, dass ein Konzert dann gelungen ist, wenn die Fans und die Band mit Leidenschaft dabei sind.

Legende: Chris, Stefan, Sarah und Philipp auf der grossen Bühne. SRF Kids / Sara SIccoli

Die Helden hinter der Bühne

Wichtig zu erwähnen sind auch die helfenden Hände im Hintergrund, welche wir bei einem Konzert nicht direkt sehen. Es gibt Leute für Ton und Licht, für Fotos und Social Media und auch eine Lastwagenfahrer, der alles zum Konzert fährt. Ganz wichtig ist auch der Backliner. Er kümmert sich um alle Instrumente der Band und um die Technik. Er stimmt die Gitarren, repariert etwas, wenn es kaputt geht, und hilft sofort, wenn auf der Bühne etwas nicht funktioniert. Ein eingespieltes Team!

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Tontechniker:innen stellen am Mischpult ein, wie laut jedes Instrument und jedes Mikrofon klingen soll, damit beim Konzert alles perfekt zusammenpasst. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 1 / 2 Legende: Tontechniker:innen stellen am Mischpult ein, wie laut jedes Instrument und jedes Mikrofon klingen soll, damit beim Konzert alles perfekt zusammenpasst. SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 2 von 2. Lichttechniker:innen sind für die richtige Stimmung zuständig: Sie steuern am Mischpult Farben, Helligkeit und Effekte für das gesamte Konzert. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 2 / 2 Legende: Lichttechniker:innen sind für die richtige Stimmung zuständig: Sie steuern am Mischpult Farben, Helligkeit und Effekte für das gesamte Konzert. SRF Kids / Sara Siccoli Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Bereit für die Bühne?

Kurz bevor es losgeht, verbringt die Band die meiste Zeit in einem kleinen Raum hinter der Bühne. Dort singen sie sich ein, wärmen sich auf und «grooven sich ein», damit sie als Band richtig im Flow sind. Sie haben sogar ein paar Instrumente dort, mit denen sie sich vorbereiten können.

Meistens sind sie ein bisschen nervös, zum Beispiel bei grossen Konzerten. Aber es ist eine gute Nervosität, denn sie zeigt, dass ihnen ihre Fans wichtig sind und sie ihr Bestes geben wollen.

Wenn man auf die Bühne kommt und in die strahlenden Gesichter der Fans blickt, weiss man sofort: Man will Vollgas geben und das beste Konzert spielen, das möglich ist.

Ein Ritual darf natürlich nicht fehlen: Vor einem Auftritt umarmt sich die Band und alle rufen gemeinsam «Charlotta!». Das rufen sie auch in ihrem Lied, das genauso heisst. Wenn sie nicht laut sein dürfen, rufen sie es lautlos.

Komm mit auf das Konzert!

Die Bandmitglieder haben ihr Versprechen gehalten: Sie geben beim Konzert alles und es entsteht eine wunderbare Stimmung zwischen ihnen und dem Publikum. Sarah darf beim Konzert hautnah dabei sein.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 3. Das Konzert war super und die Stimmung war magisch! Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 1 / 3 Legende: Das Konzert war super und die Stimmung war magisch! SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 2 von 3. Sie verlassen auch die Bühne und stehen in der Mitte des Publikums. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 2 / 3 Legende: Sie verlassen auch die Bühne und stehen in der Mitte des Publikums. SRF Kids / Sara Siccoli

Bild 3 von 3. Nach dem erfolgreichen Konzert verbeugen sie sich und bedanken sich bei den Fans. Bildquelle: SRF Kids / Sara Siccoli. 3 / 3 Legende: Nach dem erfolgreichen Konzert verbeugen sie sich und bedanken sich bei den Fans. SRF Kids / Sara Siccoli Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Warst du auch schon einmal bei einem Auftritt von «Hecht» dabei? Oder warst du schon bei einem anderen Konzert? Dann erzähl uns im «Treff» davon!

Erlebe das Konzert mit Sarah!

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