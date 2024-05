«I üsem Traum vode Zuekunft sind alli Mensche frei.» So tönt es, wenn die rund 5500 St.Galler Kinder auf dem Kinderfestplatz gemeinsam den eigens komponierten Song «Üse Traum» vortragen.

Ja, du hast richtig gelesen – so viele Kinder beteiligen sich am St.Galler Kinderfest! Sie haben von der Herstellung der Festkleidung über das Einstudieren einer Bühnenshow bis hin zum Einüben des Kinderfestsongs die Nase zuvorderst und packen fleissig mit an.

Gyöngyi (12) und Noé (11) der 5./6. Klasse der Schule Oberzil nehmen uns mit an die Proben und auf eine Zeitreise.

Am allermeisten freue ich mich auf den Moment, wenn wir den Tanz gut gemeistert haben. Und auf die Bratwurst danach.

Eine Wiese mit langer Tradition

An einem prächtigen Frühsommertag machen sich also Gyöngyi, Noé und weitere rund 270 Kinder auf zum Rosenberg. Oben auf dem Rosenberg befindet sich die Kinderfestwiese, auf der schon 1824 das erste Kinderfest (damals noch «Jugendfest») stattfand. Auf die Busfahrt folgt ein kurzer Fussmarsch über Feldweg und Wiese, bevor sich alle Kinder vor einer der drei Bühnen versammeln.

Eine Bühnenschau der Extraklasse 🕺🏿💃🏻

1 / 3 Legende: Sie hält alle Fäden zusammen Choreographin und Klassenlehrperson Christine von Mentlen erklärt den rund 270 Schüler:innen des Schulhauses Oberzil den Ablauf der Probe. SRF 2 / 3 Legende: Wie tanzende Riesenquallen... ...sieht dieses Spiel mit den Folien auf der Bühne aus, findet die Autorin. Doch sind der Fantasie der Betrachtenden hier keine Grenzen gesetzt. SRF 3 / 3 Legende: Hand in Hand Die Show sieht während einer der letzten Proben dank gutem Teamwork, viel Konzentration und Durchhaltewillen schon sehr beeindruckend aus. SRF

Tanzen wie in den Jahren 1824, 2024 und 2224

Choreographin Christine von Mentlen muss die Kinder nur noch wenig anleiten. Die allermeisten scheinen den Ablauf der Bühnenshow schon auswendig zu kennen. Zu Beginn führt eine Gruppe Kinder einen Tanz aus dem Jahr 1824 auf, dazu ertönt Orchestermusik. Zum Tanz im Hier und Jetzt ertönt moderne Musik. Im Jahr 2224 bewegen sich die Kinder zu elektronischer Musik wie Roboter über die Bühne.

Mehr zum St.Galler Kinderfest Box aufklappen Box zuklappen Das Kinderfest bildet seit 200 Jahren eine feste Tradition in der Stadt St.Gallen. Damals noch «Jugendfest» genannt, gehörte der Festzug durch die Innenstadt bis zur Festwiese schon damals dazu. 1830 wurde die bis heute beliebte Kinderfest-Bratwurst eingeführt. Das St.Galler Kinderfest wurde bis 1914 jedes Jahr, ab 1927 im Zweijahres-Takt und ab 1968 jedes dritte Jahr durchgeführt. Während dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg sowie während der Corona-Pandemie konnte das Kinderfest nicht stattfinden.

Feiern im selbstgenähten Festtagskleid

So weit auch die Geschichte des St.Kinderfests in die Vergangenheit reicht, so frisch sind doch die Ideen, die bei jedem neuen Kinderfest in die Tat umgesetzt werden. Zusammen mit ihren Lehrpersonen schneidern Noé, Gyöngyi und ihre Mitschüler:innen ihre Festkleider selber! Mädchen – und falls gewünscht auch die Jungen - stellen mit Siebdruck und Nähmaschine elegante und in verschiedenen Farben strahlende Röcke her.

Kleider selber nähen – können wir!💪🏼

1 / 2 Legende: Ohne Fleiss keinen Preis... äh Kleid! 6. Klässlerin Gyöngyi stellt an der Nähmaschine ihren Kinderfestrock fertig. Sein buntes Blumenmuster erhielt er übrigens beim Siebdrucken. SRF 2 / 2 Legende: Gross und Klein tanzen gemeinsam Die beiden Schülerinnen Valérie und Gyöngyi sind bei den Tanzproben mit voller Konzentration dabei. SRF

Doch wann es soweit sein wird und die Schüler:innen ihre Kreationen dem Publikum vorführen können, ist leider allein vom Wetter abhängig. 20 mögliche Durchführungsdaten zwischen Mai und Juni hat die Stadt St.Gallen aufgestellt. So hoffen Gross und Klein darauf, dass sich die Sonne bald zeigt und auf die tanzenden Kinder hinunterscheint.

Was ist eine «lebendige Tradition»? Box aufklappen Box zuklappen Das St. Galler Kinderfest ist auf der Liste der lebendigen Traditionen des Bundesamts für Kultur aufgeführt. Lebendige Traditionen sind Anlässe und Traditionen, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Sie vermitteln ein Zusammengehörigkeitsgefühl und stehen für das Weitergeben von Werten. Auch Märchen, Tänze oder Bräuche und Feste können Beispiele für lebendige Kultur sein.

Dein Abenteuer bei «SRF Kids Reporter:in»

Du hast eine Idee für «SRF Kids Reporter:in»? Dann nix wie los, erzähl uns davon! Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten:

Schicke eine Nachricht an 076 317 44 44

Schreib einen Blog im «Treff» auf srfkids.ch

Sende eine E-Mail an redaktion@srfkids.ch

Das SRF Kids Team ist gespannt auf deine Ideen!