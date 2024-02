Es war einmal ein Mittwochnachmittag im Februar 2024, an dem SRF Kids Kinderreporterin Levin (11) die Pforten der Vergangenheit öffnet. Genauer gesagt betritt Levin an besagtem Tag die Zürcher Kantonsarchäologie, wo ein äusserst besonderes Objekt auf ihn wartet: ein echter Ritterhandschuh, ausgegraben in der Nähe vom Schloss Kyburg. Archäolog:innen schätzen sein Alter auf 700 Jahre.