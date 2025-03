Legende: Eine Helferin zum Knuddeln: Ginger ist eine sehr verkuschelte Hündin und spielt gerne mit dem Tennisball. SRF

In der gemütlichen Wohnung von Matyas zeigt Ginger, was sie alles kann. An den Türklinken hängen bunte Bänder, an denen die Hündin zieht, um Türen zu öffnen oder zu schliessen. «So hilft sie mir, wenn ich nicht weiterkomme», erklärt Matyas. Auch Schubladen lassen sich mit solchen Bändern leicht öffnen. Besonders praktisch ist das, weil sich Matyas nicht so gut bücken kann.

Legende: So öffnet Ginger die Türe. Sie braucht dafür nur ein Band... SRF

Legende: ...und schon kann sie die Tür mit einer verlängerten Pfote öffnen :-) SRF

Was ist ein Assistenzhund?

Assistenzhunde werden speziell ausgebildet, um Menschen mit Einschränkungen im Alltag zu helfen. Sie können Dinge aufheben, Türen öffnen oder beim Ausziehen von Socken helfen. «Ginger hilft mir auch beim Einräumen der Waschmaschine», erzählt Matyas. Für ihre Arbeit bekommt Ginger natürlich immer wieder ein Leckerli. «Wir arbeiten ja auch nicht gratis!», sagt Matyas augenzwinkernd.

Eine Auswahl an Assistenzhunden Box aufklappen Box zuklappen Blindenführhunde helfen blinden oder sehbehinderten Menschen, Hindernisse zu umgehen und sicher zu gehen. Signalhunde zeigen gehörlosen Menschen wichtige Geräusche an, zum Beispiel eine Türklingel oder einen Alarm. Epilepsiewarnhunde erkennen Anfälle frühzeitig und können Hilfe holen oder ihren Menschen in eine sichere Position bringen. Diabetikerwarnhunde erschnüffeln gefährliche Blutzuckerwerte und schlagen rechtzeitig Alarm.

Ausbildung in jungen Jahren

All das hat Ginger in einer speziellen Hundeschule in Allschwil bei Basel gelernt. Dort werden Assistenzhunde trainiert. «Die Hunde kommen mit etwa acht Wochen zu einer Patenfamilie, bei der sie aufwachsen», erklärt Roswita von der Hundeschule.

Patenfamilie können alle werden, auch Familien.

Nach etwa zwei Jahren beginnt dann die eigentliche Ausbildung, die rund acht Monate dauert.

Nicht nur Rollstuhlfahrende wie Matyas profitieren von Assistenzhunden. Es gibt auch Blindenführhunde für sehbehinderte Menschen oder Autismusbegleithunde. «Das Ziel ist immer, dass die Hunde ihren Menschen ein möglichst selbstständiges Leben ermöglichen», erklärt Roswita weiter.

Legende: Auch Schubladen öffnet Ginger ohne Probleme. SRF

Arbeit und Freizeit

Wenn Ginger mit Matyas unterwegs ist, trägt sie ein besonderes Geschirr. Es zeigt, dass sie im Dienst ist und in welcher Schule für Assistenzhunde sie ausgebildet wurde. «Wenn sie arbeitet, sollte man sie nicht streicheln», erklärt Matyas. «Aber natürlich hat Ginger auch Freizeit. Dann tobt sie gerne mit anderen Hunden auf der Wiese.»

Legende: So sieht Gingers Geschirr aus, welches sie draussen anhat. SRF

Legende: Sorgfältig zieht ihr Matyas das Geschirr für draussen an. SRF

Legende: So wissen die Leute draussen, dass sie Ginger nicht anfassen sollen. Denn: Sie ist gerade am Arbeiten und sollte nicht abgelenkt werden. SRF

Für Matyas ist Ginger mehr als nur eine Hilfe. «Sie ist fast wie ein Kind für mich», sagt er. Doch ist das für Ginger nicht anstrengend? «Es ist wie ein Spiel für sie», erklärt Matyas. «Aber genau wie wir Menschen braucht auch sie Pausen, um sich auszuruhen.»

Am meisten fasziniert mich, wie gut Matyas und Ginger als Team funktionieren.

Eine ordentliche Pause macht Ginger natürlich auch nach unserem Besuch. Was nimmt Emilia mit von dieser Begegnung? «Es hat mich sehr beeindruckt, wie die beiden zusammenarbeiten», sagt sie. Luana und Emilia werden Matyas und seine Ginger auf jeden Fall nicht so schnell vergessen.

Legende: Von links nach rechts: Assistenzhündin Ginger, Reporterin Luana, Matyas und SRF Kids Kinderreporterin Emilia. SRF

