Wenn ich s ganze Jahr chönnt ha, was ech wot, zom Bispiel Erdbeeri, wär das längwilig.

…sagt die 12-jährige Rosa-Malena (im «Treff» heisst sie tänzerin08). Obwohl sie Gurken oder Tomaten sehr mag, ist es für Rosa-Malena normal, dass sie diese Gemüsesorten nur während ihrer Saison in ihrer Znünibox hat.

«Saisonal» Box aufklappen Box zuklappen In Supermärkten findest du heute fast alle Gemüse und Früchte zu jeder Jahreszeit. Doch in der Schweiz wachsen nicht alle Gemüse oder Früchte während des ganzen Jahres. «Saisonal» bedeutet, dass Pflanzen in der richtigen Jahreszeit angebaut und geerntet werden.

Rosa-Malena zeigt uns heute ihr Zuhause, den Biohof «Gmües Mattli» in Kastanienbaum (LU). Was auf den ersten Blick sehr ruhig und gemütlich aussieht, gibt in der Realität viel zu tun.

1 / 3 Legende: Biologisch und saisonal Rosa-Malena und ihr Vater Sebi sprechen über den biologischen Anbau von Gemüse. SRF 2 / 3 Legende: Kastanienbaum Das «Gmües Mattli» befindet sich im Dorf Kastanienbaum. Passend dazu steht auf dem Hofplatz ein riesiger Kastanienbaum. Dieser spendet im Sommer viel Schatten. SRF 3 / 3 Legende: Gemüsefelder Rosa-Malena zeigt Reporterin Luana ein Gemüsefeld. In den letzten Tagen hat es sehr viel geregnet, deswegen ist das Feld ziemlich nass. SRF Kids

Das Herz schlägt für «bio»

Mit auf den Hofrundgang kommt auch Sebi. Er ist der Vater von Rosa-Malena und leitet die Gemüsegärtnerei. Gemeinsam mit seinem Team baut er verschiedene Gemüsesorten an. Das Besondere daran: Alles ist bio. Gemüse biologisch anzubauen, ist für Sebi eine Herzensangelegenheit. Der respektvolle Umgang mit unserer Natur ist ihm sehr wichtig.

«Bio» / «biologisch» Box aufklappen Box zuklappen Bio ist die Abkürzung von biologisch. Biologisch angebaute Lebensmittel müssen nach gewissen Regeln und auf natürliche Weise angebaut werden. Die Bäuerinnen und Bauern arbeiten so, dass die Umwelt möglichst nicht zu Schaden kommt. Zudem ist es wichtig, verschiedene Arten zu fördern und nicht nur eine einzige Gemüsesorte anzupflanzen.

Gewächshäuser sind Wärmespeicher

Gleich neben der Hofauffahrt stehen sechs Gewächshäuser. Diese sorgen dafür, dass die Pflanzen bei wohliger Wärme wachsen können. Zurzeit reifen dort viele Tomaten, aber auch Gurken, Auberginen und Zucchetti heran.

Gewächshäuser

1 / 2 Legende: Verstecken spielen zwischen den Tomaten Gewächshäuser wären ein super Ort, um sich zu verstecken. Leider ist das aber verboten. Das Wohl der Pflanzen geht vor! SRF 2 / 2 Legende: Ein Tunnel aus Plastik oder Glas Durch die Sonne wärmt sich der Innenraum von Gewächshäusern auf. So können Pflanzen früher angebaut und geerntet werden. SRF

Tomaten so weit das Auge reicht

Rosa-Malena führt uns in ein Gewächshaus voller Tomatenstauden. Auch sie selbst liebt die bunten Früchte. Ja, du hast richtig gelesen - Botanikerinnen und Botaniker bezeichnen Tomaten als Frucht. In unserem Alltag zählen wir sie aber meistens zum Gemüse.

Ech ha mega gärn rohi Tomate […]

…aber auch Spaghetti mit einer selbst gemachten Tomatensauce oder ein farbiger Tomaten-Mozzarella-Salat schmecken ihr besonders gut.

Die ersten Tomaten in diesem Jahr können bereits geerntet werden. Rosa-Malena und Sebi erklären, was bei der Ernte besonders wichtig ist. Warum viele Tomaten aber noch nicht reif sind und was die Tomatenstauden überhaupt nicht mögen, hörst du in der Reportage.

Mmmh... Tomaten!

1 / 4 Legende: Tomatenstauden im Gewächshaus Die Pflanzen sind in Bahnen angeordnet. Diese sind jeweils bis zu 50 Metern lang. SRF 2 / 4 Legende: Die Ersten sind reif! Die ersten Tomaten sind bereits rot und können geerntet werden. SRF 3 / 4 Legende: Eine Giesskanne im Boden Im Boden des Gewächshauses sind Schläuche in Bahnen verlegt. Diese sorgen für die richtige Bewässerung der Pflanzen. SRF 4 / 4 Legende: Action! Rosa-Malena erntet die ersten roten Tomaten. SRF

Vom Gewächshaus direkt in den Hofladen

Frischer kann Gemüse gar nicht sein. Der kleine Hofladen auf dem «Gmües Mattli» ist voll mit saisonalem Gemüse und Kräutern direkt vom Feld. Doch kannst du nur in einem Hofladen saisonal und biologisch einkaufen? Rosa-Malena und Sebi haben ein paar Tipps, wie du auch an anderen Orten biologisch und/oder saisonal angebautes Saison-Gemüse finden kannst:

Tipps beim Einkaufen Box aufklappen Box zuklappen Bio-Label: Bio-Produkte sind oft mit einem Label gekennzeichnet (z.B. Bio Suisse, Naturaplan, usw.). Direkt ab Hof : Nicht jeder Hof verkauft Bio-Produkte. Aber saisonal sind sie direkt ab Hof auf jeden Fall.

: Nicht jeder Hof verkauft Bio-Produkte. Aber saisonal sind sie direkt ab Hof auf jeden Fall. Herkunftsland : Im Supermarkt einen Blick auf das Herkunftsland werfen. Dieses wird immer am Produkt selbst oder sogar am Regal angegeben.

: Im Supermarkt einen Blick auf das Herkunftsland werfen. Dieses wird immer am Produkt selbst oder sogar am Regal angegeben. Saisonkalender: Eine Saisontabelle oder ein Saisonkalender benutzen. So kannst du auch sehen, welche Gemüse im Winter ihre «Saison» haben. Hier zwei Beispiele für einen Saisonkalender: Bio Suisse / WWF

Aber Achtung: Bio heisst nicht automatisch gesund. Gerade in verarbeiteten Bio-Produkten, wie zum Beispiel Bio-Chips, finden sich teilweise Zusatzstoffe. Egal in welchen Produkten diese Zusatzstoffe enthalten sind, wirklich gesund sind diese nicht. Und: Bio ist oft teurer als andere Produkte. Deswegen können sich nicht alle «Bio» leisten.

Hofladen «Gmües Mattli»

1 / 3 Legende: Frisches Gemüse Ein Teil vom geernteten Gemüse wird gleich nach der Ernte in den Hofladen gebracht. SRF 2 / 3 Legende: Duftende Kräuter Im Hofladen gibt es nicht nur Gemüse. Auch frische Kräuter sind vorhanden. SRF 3 / 3 Legende: Vitaminbomben im Hofladen Im Hofladen kannst du das Gemüse kaufen, welches auf dem Hof gewachsen ist. SRF

So, jetzt bist du bestimmt Bio- und Saison-Profi. Teste dein Wissen dazu!

