SRF Kids Kinderreporter Mael (11) hat einen Traum: Er will eines Tages Pilot werden. Um herauszufinden, was es heisst, ein Flugzeug zu steuern, durfte er im Cockpit eines echten Flugzeugs mitfliegen – von Zürich in die spanische Stadt Valencia und wieder zurück. Doch bevor es in die Lüfte ging, stand erst einmal eine gründliche Vorbereitung an.

Wettercheck und Sicherheitskontrolle

Der Tag begann im Operations Center der Swiss. Hier bespricht Mael mit dem Piloten und den restlichen Crewmitgliedern den bevorstehenden Flug. Besonders wichtig dabei: der Wetterbericht. Regen, Nebel oder Wind können den Start und die Landung erschweren. Darum schauen sich der Pilot und seine Crew die Route genau an und entscheiden, ob besondere Vorbereitungen nötig sind.

1 / 4 Legende: Das Operations Center der Swiss liefert alle wichtigen Informationen für anstehende Flüge. Zum Beispiel das Wetter und die Sichtverhältnisse am Start- und Landeort. SRF 2 / 4 Legende: Wie sieht das Wetter in Zürich und in Valencia aus? SRF 3 / 4 Legende: Mit der gesamten Crew wird alles Wichtige vor dem Flug besprochen. So sind alle für den Flug bestens vorbereitet. SRF 4 / 4 Legende: Die Strecke wird nochmal ganz genau analysiert. Anschliessend geht es zum Flugzeug. SRF

Dann geht es zum Pre-Flight-Check. Dabei läuft der Pilot einmal um das Flugzeug herum, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Er prüft die Triebwerke und die Flügel und schaut zum Beispiel, dass keine Vögel in den Triebwerken sitzen – das könnte nämlich gefährlich werden.

1 / 3 Legende: Beim Pre-Flight-Check wird geprüft, ob mit dem Flugzeug alles in Ordnung ist. SRF 2 / 3 Legende: Auch das Essen, das auf dem Flug verteilt wird, muss vor dem Start noch eingeladen werden. SRF 3 / 3 Legende: Daniel schaut vor jedem Start auch nochmal in die Triebwerke hinein, um sicherzugehen, dass sich kein Vogel darin versteckt. SRF

Der Traumberuf über den Wolken

Dann ist es endlich so weit: Mael sitzt neben dem Piloten im Cockpit, bereit für den Start. Von hier aus hat Mael den perfekten Blick auf die vielen Bildschirme, Knöpfe und Hebel, die zur Steuerung des Flugzeugs nötig sind. Als das Flugzeug startet, spürt Mael die unglaublichen Kräfte, die beim Abheben auf seinen Körper wirken. Vielleicht hast du auch das schon einmal bei einem Start im Flugzeug gespürt – dieses leichte Kribbeln im Magen.

Legende: Pilot Daniel und Co-Pilotin Eileen sitzen mit Mael im Cockpit. Nach den vielen Vorbereitungen, sind sie bereit für den Start. SRF

Während des Flugs gibt es einiges zu sehen. Unter dem Flugzeug ziehen die Landschaften der Schweiz vorbei: der Flughafen Genf, das berühmte Matterhorn und der Mont Blanc. Es ist ein einmaliger Ausblick. Für den Piloten ist das das Schönste an seinem Job: Über den Wolken zu fliegen, wo fast immer die Sonne scheint, egal wie das Wetter am Boden ist.

Das schönste am Fliegen ist, dass man jeden Tag die Sonne sieht, weil man nach ein paar Minuten im Flugzeug über den Wolken und in der Sonne ist.

Der Pilot, mit dem Mael unterwegs ist, erzählt auch von einigen Herausforderungen, die der Beruf mit sich bringt. Das Landen ist dabei das Schwierigste – besonders bei schlechter Sicht oder starkem Wind. Auch wenn der Pilot inzwischen routiniert ist, war er bei seinem allerersten Flug als Kapitän auch sehr aufgeregt.

Sicherheit und Service – Die Cabin Crew

Nicht nur der Pilot und sein Co-Pilot sind wichtig: Auch die Cabin Crew – also die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter – haben wichtige Aufgaben. Während der Pilot und Co-Pilot im Cockpit die technischen Systeme überwachen und das Flugzeug sicher ans Ziel bringen, kümmert sich die Cabin Crew um die Passagiere. Vor jedem Flug erklärt sie den Gästen wichtige Sicherheitsvorkehrungen. Zum Beispiel zeigen sie, wo die Notausgänge sind und wie man sich korrekt anschnallt. Während des Flugs sorgt sie dafür, dass sich alle wohlfühlen und verteilt Essen und Getränke.

Legende: Mmh! Je nach Länge des Flugs gibt es ein leckeres Essen, das von den Cabin Crew Mitgliedern serviert wird. SRF

Die Rückreise von Valencia nach Zürich

Nach einem angenehmen Flug landen Mael und die Crew in Valencia. Dort scheint die Sonne und es ist richtig schön warm. Ein perfekter Tag zum Verweilen – doch lange Zeit zum Geniessen bleibt nicht, denn kaum sind die neuen Passagiere eingestiegen, geht es auch schon wieder zurück nach Zürich. Dort wartet herbstliches Wetter, doch der Pilot bleibt optimistisch: Der Himmel über den Wolken bleibt immer sonnig, und genau das ist es, was für ihn den Reiz des Fliegens ausmacht.