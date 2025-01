Erste Hilfe: Was du in einem Notfall tun kannst

«Hilfe!», ruft Kinderreporter Noe. «Ich habe mich geschnitten.» Schnell eilt ihm Kinderreporterin Nora zur Hilfe. Zum Glück ist das Blut auf Noes Arm kein echtes. Er hat sich nicht wirklich geschnitten. Die beiden üben für den Ernstfall. Gemeinsam mit Rettungssanitäterin und Erste-Hilfe-Coach Lesley Tanner probieren sie aus, wie man in einer Notfallsituation richtig handelt.

1 / 2 Bild 1 von 2 Legende: Mit Halloween-Tattoos und Kunstblut schminken sich Noe und Nora eine Wunde auf den Arm. Achtung: Auf dem nächsten Foto kommt noch mehr Kunstblut zum Einsatz! SRF

2 / 2 Bild 2 von 2 Legende: Mit einer zerbrochenen Tasse stellen die Kinderreporter:innen eine mögliche Unfallsituation aus dem Alltag nach. SRF

Es kann schnell passieren: Du schneidest dich beim Basteln, verbrennst dich beim Kochen oder ein Klassenkamerad stürzt mit dem Velo auf dem Schulweg. Manchmal können dabei fiese Verletzungen entstehen. Richtig zu handeln ist dann besonders wichtig. Nur so kann der verletzten Person möglichst schnell geholfen werden.

Das Ampelschema: Das ABC der Ersten Hilfe

Das Ampelschema hilft dir in einer Notfallsituation und zeigt dir, was du tun musst.

Rot: Stoppen und die Lage überblicken

Was machst du, wenn du an einer Kreuzung stehst und die Ampel rot zeigt? Du bleibst stehen. Genau das solltest du auch in einer Notfallsituation tun. Zuerst durchatmen und schauen, ob es Gefahren gibt. Vielleicht fahren Autos vorbei oder es liegen Dinge am Boden, über die du stolpern könntest. In einer echten Notfallsituation bist du vielleicht sehr aufgeregt und es kann schnell passieren, dass du solche Gefahren um dich herum nicht bemerkst. Wichtig ist also, dass du zuerst die Umgebung anschaust und dich nicht selbst in Gefahr bringst.

Legende: Auch wenn es in einem Notfall schnell gehen muss, erklärt Lesley, dass es oft besser ist, sich zu Beginn einen Moment Zeit zu nehmen und durchzuatmen. So geraten nicht noch mehr Personen in Gefahr oder verletzen sich schlimmstenfalls noch. SRF

Orange: Beobachten und nachdenken

Jetzt wird die Ampel orange. Wie ein Detektiv schaust du in diesem Schritt genau hin und überlegst, was gerade passiert sein könnte und warum sich eine Person verletzt hat. Was ist passiert? Wer braucht Hilfe? Liegt die Person auf dem Boden? Hat sie die Augen offen? Atmet sie noch? Diese Fragen helfen dir, die Situation besser zu verstehen und die nächsten Schritte zu planen.

Legende: Auch im Garten können Unfälle passieren: Dieser Patient hat ein schmerzverzerrtes Gesicht. Er bewegt sich aber noch und hält sich am Finger. SRF

Grün: Handeln und helfen

Wenn die Ampel grün wird, kannst du zur verletzten Person hingehen. Frage sie: «Was ist passiert? Wo tut es weh?». Dann begibst du dich auf Augenhöhe mit dem Patient oder der Patientin. So ist es für ihn oder sie angenehmer mit dir zu sprechen. Falls die Person nicht ansprechbar ist, wähle sofort den Notruf.

Legende: Sobald du bei der grünen Ampel auf die verletzte Person zugehst und mit ihr sprichst, solltest du dem Patienten oder der Patientin auf Augenhöhe begegnen. SRF

Erste Hilfe leisten

Wenn die verletzte Person ansprechbar ist, frag sie, wie du helfen kannst. Sie kann dir sagen, wo sie sich verletzt hat und ob sie einen Rettungswagen braucht.

Während die Ambulanz auf dem Weg zu dir ist, kannst du zum Beispiel eine blutende Wunde verbinden und mit der verletzten Person zusammen an eine sichere und bequeme Stelle sitzen.

1 / 2 Bild 1 von 2 Legende: Gemeinsam üben Kinderreporter Noe, Kinderreporterin Nora und Rettungssanitäterin Lesley, wie sie einen Druckverband Zuhause anlegen können. SRF

2 / 2 Bild 2 von 2 Legende: Falsch machen kannst du in Notfällen nichts. Nur wenn du nicht hilfst, machst du etwas falsch. SRF

Halte dich bereit, um den Rettungsdienst zu empfangen. Damit dich Rettungssanitäter:innen, wie Lesley, schnell finden, kannst du zum Beispiel eine Leuchtweste anziehen oder mit den Armen winken.

«Was, wenn ich etwas falsch mache?», fragt Noe die Rettungssanitäterin Lesley. Das Wichtigste ist, dass du überhaupt hilfst. Nur nichts zu tun, wäre falsch. Mit dem Ampelschema bist du gut vorbereitet und kannst sicher handeln.

Die wichtigsten Notrufnummern in der Schweiz Box aufklappen Box zuklappen Ambulanz: 144

Polizei: 117

Feuerwehr: 118

Der Kindernotruf Pro Juventute ist bei kleinen oder grossen Sorgen rund um die Uhr für dich da. Die Nummer ist: 147 Tipp: Bei den meisten Smartphones kannst du auch einen Notruf auslösen ohne das Passwort einzugeben: Fünfmal schnell den Ein-/Aus-Knopf drücken. Es erscheint ein Countdown von zehn Sekunden bis ein Notruf ausgelöst wird.

Den Ein-/Aus-Knopf gleichzeitig mit dem Lautstärkeknopf drücken. Mit nur einem Swipe kannst du den Notruf alarmieren.

Mit dem App «EchoSOS» siehst du alle Notrufnummern von dem Land, in dem du dich gerade befindest. Ausserdem siehst du einen Kartenausschnitt von deinem Standort und kannst den Rettungskräften ganz einfach mitteilen, wo du dich befindest.

