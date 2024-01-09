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«SRF Kids Reporter:in» Erzähl uns deine Story!

Mit dem SRF Kids Mikrofon bist du auf der Suche nach neuen Abenteuern. Los geht's auf Reportage!

09.01.2024, 09:10

Kinderreporterin und Anna Zöllig auf Bus
Legende: Komm mit auf neue Abenteuer! Der SRF Kids Bus steht für dich parat. SRF Kids

Wieso träumen wir eigentlich? Wie kommt eine Live-Sendung im TV zustande? Wie ist es, als Zugbegleiter:in zu arbeiten? Bei «SRF Kids Reporter:in» gehen wir lauter spannenden Themen auf die Spur – und zwar zusammen mit dir!

Vom Sportstudio zum Zahnarzt auf das Fussballfeld

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  • Bild 1 von 12. Wie läuft eine Live-Sportsendung ab? Kinderreporter Lian war hautnah dabei, sogar vor der Kamera! Bildquelle: SRF.
    Sportstudio mit Angela Haas, Lian und Lukas Studer
  • Bild 2 von 12. Anik hat mit Moderatorin Anna über ihre Träume gesprochen. Sie führt ein Traumtagebuch. Und was macht sie bei Albträumen? Bildquelle: SRF.
    Anna Zöllig und Kinderreporterin Anik
  • Bild 3 von 12. Sophie bekommt eine Zahnspange. «SRF Kids Reporter:in» ist sogar live beim Zahnarzt dabei! Bildquelle: SRF.
    Kind beim Zahnarzt
  • Bild 4 von 12. Kinderreporter Andris lernt in der Hotelküche, wie man für eine Vielzahl von Gästen kocht. Manche Töpfe sind so gross, dass er sich reinsetzen kann! Bildquelle: SRF.
    Hotelküche mit Koch, Kinderreporter und Reporterin Dania
  • Bild 5 von 12. Wie entsteht eine Werbung? Dieser Frage geht Mia nach und durfte direkt selbst testen, wie es ist, vor dem sogenannten «Greenscreen» zu posieren. Bildquelle: SRF.
    Kind vor Greenscreen
  • Bild 6 von 12. Simon findet mit Moderatorin Anna bei der Schweizerischen Nationalbank heraus, wie man gefälschte Banknoten erkennt. Bildquelle: SRF.
    Anna Zöllig und Kind mit Geldnoten
  • Bild 7 von 12. Wie ist es, die Menstruation zu bekommen? Auch dieses Thema haben wir bei «SRF Kids Reporter:in» beleuchtet. Ayleen erzählt von ihrer Erfahrung. Bildquelle: SRF.
    Kind an rotem Tisch
  • Bild 8 von 12. Sitz, Platz, Bleib! Diese und andere Befehle lernt Hund Mailo in der Hundeschule. Coralie und Luca erzählen, warum sie den Kurs mit Mailo machen. Bildquelle: SRF.
    Kind und Hund
  • Bild 9 von 12. Was macht eigentlich ein Fussballtrainer den ganzen Tag? Der FCSG-Trainer Peter Zeidler gibt Kinderreporter Andris und Moderatorin Angela Haas Auskunft. Bildquelle: SRF.
    Peter Zeidler, Andris und Angela Haas
  • Bild 10 von 12. Jööö! Fenja darf einen Tag lang eine Hebamme bei ihren verschiedenen Aufgaben begleiten. Ein Baby ist herziger als das andere! Bildquelle: SRF.
    Frau badet Baby
  • Bild 11 von 12. Wie läuft eine grosse TV-Show ab? Victoria trifft bei der Sendung «Happy Day» auf den bekannten Moderator Röbi Koller. Bildquelle: SRF.
    Röbi Koller und Kinderreporterin Victoria.
  • Bild 12 von 12. Wie sieht es in einem der grössten Bunker der Schweiz aus? Kinderreporter Andris und Reporterin Dania berichten aus den Gängen unter der Erde. Bildquelle: SRF.
    Bunker-Gang
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Was ist dein Abenteuer bei «SRF Kids Reporter:in»?

Du hast bestimmt ganz viele tolle Ideen. Nix wie los und erzähl uns davon:

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📧 Oder schick eine Mail an redaktion@srfkids.ch

Das SRF Kids Team ist gespannt auf deine Ideen 💡

Ob zuhause, unterwegs im Auto oder beim Zugfahren: Du kannst dir die Reportagen von «SRF Kids Reporter:in» anhören, wann und wo immer du möchtest. Du findest sie alle hier auf unserer Website. Damit du keine Folge verpasst, abonnierst du «SRF Kids Reporter:in» am besten einfach als Podcast:

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