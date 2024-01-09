Mit dem SRF Kids Mikrofon bist du auf der Suche nach neuen Abenteuern. Los geht's auf Reportage!

Legende: Komm mit auf neue Abenteuer! Der SRF Kids Bus steht für dich parat. SRF Kids

Wieso träumen wir eigentlich? Wie kommt eine Live-Sendung im TV zustande? Wie ist es, als Zugbegleiter:in zu arbeiten? Bei «SRF Kids Reporter:in» gehen wir lauter spannenden Themen auf die Spur – und zwar zusammen mit dir!

Vom Sportstudio zum Zahnarzt auf das Fussballfeld

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 12. Wie läuft eine Live-Sportsendung ab? Kinderreporter Lian war hautnah dabei, sogar vor der Kamera! Bildquelle: SRF. 1 / 12 Legende: Wie läuft eine Live-Sportsendung ab? Kinderreporter Lian war hautnah dabei, sogar vor der Kamera! SRF

Bild 2 von 12. Anik hat mit Moderatorin Anna über ihre Träume gesprochen. Sie führt ein Traumtagebuch. Und was macht sie bei Albträumen? Bildquelle: SRF. 2 / 12 Legende: Anik hat mit Moderatorin Anna über ihre Träume gesprochen. Sie führt ein Traumtagebuch. Und was macht sie bei Albträumen? SRF

Bild 3 von 12. Sophie bekommt eine Zahnspange. «SRF Kids Reporter:in» ist sogar live beim Zahnarzt dabei! Bildquelle: SRF. 3 / 12 Legende: Sophie bekommt eine Zahnspange. «SRF Kids Reporter:in» ist sogar live beim Zahnarzt dabei! SRF

Bild 4 von 12. Kinderreporter Andris lernt in der Hotelküche, wie man für eine Vielzahl von Gästen kocht. Manche Töpfe sind so gross, dass er sich reinsetzen kann! Bildquelle: SRF. 4 / 12 Legende: Kinderreporter Andris lernt in der Hotelküche, wie man für eine Vielzahl von Gästen kocht. Manche Töpfe sind so gross, dass er sich reinsetzen kann! SRF

Bild 5 von 12. Wie entsteht eine Werbung? Dieser Frage geht Mia nach und durfte direkt selbst testen, wie es ist, vor dem sogenannten «Greenscreen» zu posieren. Bildquelle: SRF. 5 / 12 Legende: Wie entsteht eine Werbung? Dieser Frage geht Mia nach und durfte direkt selbst testen, wie es ist, vor dem sogenannten «Greenscreen» zu posieren. SRF

Bild 6 von 12. Simon findet mit Moderatorin Anna bei der Schweizerischen Nationalbank heraus, wie man gefälschte Banknoten erkennt. Bildquelle: SRF. 6 / 12 Legende: Simon findet mit Moderatorin Anna bei der Schweizerischen Nationalbank heraus, wie man gefälschte Banknoten erkennt. SRF

Bild 7 von 12. Wie ist es, die Menstruation zu bekommen? Auch dieses Thema haben wir bei «SRF Kids Reporter:in» beleuchtet. Ayleen erzählt von ihrer Erfahrung. Bildquelle: SRF. 7 / 12 Legende: Wie ist es, die Menstruation zu bekommen? Auch dieses Thema haben wir bei «SRF Kids Reporter:in» beleuchtet. Ayleen erzählt von ihrer Erfahrung. SRF

Bild 8 von 12. Sitz, Platz, Bleib! Diese und andere Befehle lernt Hund Mailo in der Hundeschule. Coralie und Luca erzählen, warum sie den Kurs mit Mailo machen. Bildquelle: SRF. 8 / 12 Legende: Sitz, Platz, Bleib! Diese und andere Befehle lernt Hund Mailo in der Hundeschule. Coralie und Luca erzählen, warum sie den Kurs mit Mailo machen. SRF

Bild 9 von 12. Was macht eigentlich ein Fussballtrainer den ganzen Tag? Der FCSG-Trainer Peter Zeidler gibt Kinderreporter Andris und Moderatorin Angela Haas Auskunft. Bildquelle: SRF. 9 / 12 Legende: Was macht eigentlich ein Fussballtrainer den ganzen Tag? Der FCSG-Trainer Peter Zeidler gibt Kinderreporter Andris und Moderatorin Angela Haas Auskunft. SRF

Bild 10 von 12. Jööö! Fenja darf einen Tag lang eine Hebamme bei ihren verschiedenen Aufgaben begleiten. Ein Baby ist herziger als das andere! Bildquelle: SRF. 10 / 12 Legende: Jööö! Fenja darf einen Tag lang eine Hebamme bei ihren verschiedenen Aufgaben begleiten. Ein Baby ist herziger als das andere! SRF

Bild 11 von 12. Wie läuft eine grosse TV-Show ab? Victoria trifft bei der Sendung «Happy Day» auf den bekannten Moderator Röbi Koller. Bildquelle: SRF. 11 / 12 Legende: Wie läuft eine grosse TV-Show ab? Victoria trifft bei der Sendung «Happy Day» auf den bekannten Moderator Röbi Koller. SRF

Bild 12 von 12. Wie sieht es in einem der grössten Bunker der Schweiz aus? Kinderreporter Andris und Reporterin Dania berichten aus den Gängen unter der Erde. Bildquelle: SRF. 12 / 12 Legende: Wie sieht es in einem der grössten Bunker der Schweiz aus? Kinderreporter Andris und Reporterin Dania berichten aus den Gängen unter der Erde. SRF Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Was ist dein Abenteuer bei «SRF Kids Reporter:in»?

Du hast bestimmt ganz viele tolle Ideen. Nix wie los und erzähl uns davon:



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