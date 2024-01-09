Wieso träumen wir eigentlich? Wie kommt eine Live-Sendung im TV zustande? Wie ist es, als Zugbegleiter:in zu arbeiten? Bei «SRF Kids Reporter:in» gehen wir lauter spannenden Themen auf die Spur – und zwar zusammen mit dir!
Vom Sportstudio zum Zahnarzt auf das Fussballfeld
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Bild 1 von 12. Wie läuft eine Live-Sportsendung ab? Kinderreporter Lian war hautnah dabei, sogar vor der Kamera! Bildquelle: SRF.
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Bild 2 von 12. Anik hat mit Moderatorin Anna über ihre Träume gesprochen. Sie führt ein Traumtagebuch. Und was macht sie bei Albträumen? Bildquelle: SRF.
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Bild 3 von 12. Sophie bekommt eine Zahnspange. «SRF Kids Reporter:in» ist sogar live beim Zahnarzt dabei! Bildquelle: SRF.
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Bild 4 von 12. Kinderreporter Andris lernt in der Hotelküche, wie man für eine Vielzahl von Gästen kocht. Manche Töpfe sind so gross, dass er sich reinsetzen kann! Bildquelle: SRF.
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Bild 5 von 12. Wie entsteht eine Werbung? Dieser Frage geht Mia nach und durfte direkt selbst testen, wie es ist, vor dem sogenannten «Greenscreen» zu posieren. Bildquelle: SRF.
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Bild 6 von 12. Simon findet mit Moderatorin Anna bei der Schweizerischen Nationalbank heraus, wie man gefälschte Banknoten erkennt. Bildquelle: SRF.
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Bild 7 von 12. Wie ist es, die Menstruation zu bekommen? Auch dieses Thema haben wir bei «SRF Kids Reporter:in» beleuchtet. Ayleen erzählt von ihrer Erfahrung. Bildquelle: SRF.
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Bild 8 von 12. Sitz, Platz, Bleib! Diese und andere Befehle lernt Hund Mailo in der Hundeschule. Coralie und Luca erzählen, warum sie den Kurs mit Mailo machen. Bildquelle: SRF.
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Bild 9 von 12. Was macht eigentlich ein Fussballtrainer den ganzen Tag? Der FCSG-Trainer Peter Zeidler gibt Kinderreporter Andris und Moderatorin Angela Haas Auskunft. Bildquelle: SRF.
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Bild 10 von 12. Jööö! Fenja darf einen Tag lang eine Hebamme bei ihren verschiedenen Aufgaben begleiten. Ein Baby ist herziger als das andere! Bildquelle: SRF.
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Bild 11 von 12. Wie läuft eine grosse TV-Show ab? Victoria trifft bei der Sendung «Happy Day» auf den bekannten Moderator Röbi Koller. Bildquelle: SRF.
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Bild 12 von 12. Wie sieht es in einem der grössten Bunker der Schweiz aus? Kinderreporter Andris und Reporterin Dania berichten aus den Gängen unter der Erde. Bildquelle: SRF.
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