Legende: Die Trainingspiste ist vorbereitet und die Tore stecken im Schnee. Jetzt kann das Training beginnen. SRF

Ab in den Schnee!

Es ist Mittwochnachmittag. Während andere Kinder nach der Schule nach Hause gehen, um Hausaufgaben zu machen oder sich mit Freunden zu treffen, ziehen Fiona (14) und Ron (12) ihre Skisachen an. Für sie geht es jetzt auf die Skipiste. Und das, obwohl das Skigebiet Obersaxen-Mundaun Anfang Dezember noch gar nicht geöffnet ist. Mit den anderen Kindern aus dem Skiclub und ihren Trainern fahren die beiden auf dem Schneetöff vom Dorf aus zur Piste am Berg. Auf dem Programm steht ein Slalom-Training.

Sobald die Kinder am Start stehen, melden sich Fiona und Ron bei ihren Trainern via Funk. Ein Funkgerät hängt dort an der ersten Torstange. Der Trainer gibt dem jeweiligen Kind noch schnell Inputs für die anstehende Fahrt. «Piste Frei!», ruft er dann ins Funkgerät und die Skirennfahrer:innen können losfahren. Schnell kurven die beiden um die Torstangen. Und versuchen jede Fahrt besser zu machen als die vorherige. Das Ziel ist klar: Fiona und Ron wollen Skiprofis werden!

Schule und Training im Einklang

Ron besucht die Talentschule in Ilanz. Diese Schule ist speziell darauf ausgerichtet, junge Talente in Sport und Bildung zu fördern. Neben den üblichen Schulfächern wie Mathe und Deutsch bietet die Talentschule die Möglichkeit, den Stundenplan flexibel an das Skitraining anzupassen. Ron verbringt bis zu fünf Tage pro Woche auf der Skipiste und hat statt regulärem Sportunterricht das Fach «Skifahren». Im Winter trainiert er gemeinsam mit seinen Klassenkameraden direkt auf der Piste, um seine sportlichen Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

Im Winter haben wir dann einfach Skifahren als Schulfach.

Fiona hingegen geht in die reguläre Schule in Obersaxen (GR). Auch sie darf gelegentlich den Unterricht ausfallen lassen, um zu trainieren. Die verpassten Aufgaben holt sie am Wochenende nach.

Der Weg vom Nachwuchs zum Profi Box aufklappen Box zuklappen Legende: In der Saison 2023/2024 gewann Mikaela Shiffrin die Kristallkugel in der Disziplin Slalom. Keystone Oft beginnt der Einstieg für Kinder im Skirennsport mit regionalen Rennen. Jugendliche starten dann in überregionalen, nationalen oder internationalen Rennen. Dort messen sie sich mit anderen Talenten. Siege und gute Platzierungen sind entscheidend für den Aufstieg. Der Europacup ist die zweithöchste Wettkampfserie im Ski Alpin. Er dient als Sprungbrett in den Weltcup. Nur die besten Athlet:innen im Europacup schaffen den Aufstieg in den Weltcup. In der höchsten Wettkampfserie vom alpinen Skisport fahren die Athlet:innen um die begehrte Kristallkugel. Sie wird für die besten Saisonleistungen in den einzelnen Disziplinen und im Gesamtklassement verliehen.

Die grossen Stars aus dem Skizirkus

Die Idole von Ron und Fiona heissen Marco Odermatt, Wendy Holdener oder Mikaela Shiffrin – Athlet:innen, die heute im Ski-Weltcup um die begehrte Kristallkugel oder um Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen fahren.

Legende: Nicht ganz risikofrei «fliegt» Marco Odermatt über die Rennstrecke im Weltcup. Reuters

Fiona und Ron trainieren aktuell die technischen Disziplinen, Slalom und Riesenslalom, sowie den Super-G. Abfahrt steht noch nicht auf ihrem Trainingsplan.

Die Disziplinen im Ski Alpin Box aufklappen Box zuklappen Zum Ski Alpin gehören folgende Arten von Skirennen: Abfahrt:

Die schnellste Disziplin im Ski Alpin. Auf langen, steilen Strecken erreichen die Athlet:innen Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h. Super-G:

Die Kombination aus Geschwindigkeit und Technik. Der Super-G ist etwas kürzer als die Abfahrt, jedoch mit mehr Kurven. Riesenslalom:

Im Riesenslalom stehen die Tore dichter beieinander als in der Abfahrt oder im Super-G und erfordert deshalb präzisere Schwünge und eine hohe Technik. Zwei Läufe werden zusammengezählt, um die Sieger:innen zu bestimmen. Slalom:

Die technisch anspruchsvollste Disziplin. Für die engsten Torabstände aller vier Disziplinen müssen die Fahrer:innen blitzschnell reagieren können und benötigen eine perfekte Koordination. Auch hier zählen zwei Läufe für das Gesamtergebnis.

Über 30 Paar Ski in der Garage!

Für jede Disziplin verwenden die zwei jungen Rennfahrer:innen aus Obersaxen ein anderes Skimodell. Insgesamt besitzen sie jeweils zwei Paar Ski – eines für das Training und eines für Rennen. Bei Ron und seinen drei Brüdern, die ebenfalls alle Skirennen fahren, stapeln sich in der Garage mehr als 30 Paar Ski!

Fiona und Ron arbeiten hart, um ihren Traum zu verwirklichen. Der Weg an die Weltspitze ist steil, doch ihre Leidenschaft für den Skisport ist beeindruckend. Mit jedem Trainingslauf, den die beiden absolvieren, rückt das grosse Ziel noch etwas näher.

